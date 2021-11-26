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В иркутском доме-памятнике создадут музей Русской Америки

В иркутском доме-памятнике создадут музей Русской Америки

В каменном доме-памятнике на улице Сурикова, 24 в Иркутске планируют создать музей Русской Америки. Здание было построено в 1796 году, с 1807-го по 1868-й в нем располагалось иркутское отделение Российско-Американской компании, которая стала первым опытом частно-государственного партнерства в России. Круглый стол о создании музея состоялся 25 ноября, сообщает пресс-служба общественной палаты Иркутской области.

Марина Кондрашова, организатор круглого стола, председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия общественной палаты Иркутской области:
— Сегодня нам всем невероятно важно, бережно храня страницы этой истории, найти такие формы просветительской и музейной деятельности, которые позволят преумножить историческое богатства Иркутска, связанные с темой Русской Америки и нашими именитыми земляками. Одной из таких форм может стать современное музейное пространство в здании на улице Сурикова.

«Это здание является одной из наиболее старых каменных построек города Иркутска. И за время своего существования там многократно менялись собственники, функциональное использование. В 2018 году было проведено освидетельствование строительных конструкций здания, которое выявило, что некоторые элементы имеют неудовлетворительное состояние. Но в целом, если говорить о создании музея на базе именно этого объекта, то здесь никаких технических сложностей нет. Это здание подлежит реставрации. Сегодня там живут люди. Поэтому само по себе расселение граждан - это улучшение их жилищных условий», — цитирует ТАСС руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталия Соколова, который присутствовал на круглом столе.

По словам замдиректора по научно-методической работе архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Елены Истоминой, в иркутских музеях и других учреждениях культуры есть экспонаты, из которых можно сформировать экспозицию будущего музея Русской Америки. Это в том числе архивные материалы и книги, принадлежавшие колонистам.

О создании в Иркутске музея Русской Америки стало известно еще в 2017 году. С идеей о создании культурного учреждения региональное агентство по туризму направляло в Ростуризм соответствующее предложение.

Предыдущая новость по этой теме:

Музей русской Америки планируется создать в Иркутске

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По материалам: irk

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