В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат

В Эхирит-Булагатском районе завершен капитальный ремонт участка дороги к селу Харат. Накануне на объекте побывали депутат областного Заксобрания Николай Труфанов, руководитель дирекции автомобильных дорог Иркутской области Юлия Гордина и мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

Как рассказал журналисту IRK.ru генеральный директор фирмы-подрядчика «ИркутскДорСтрой» Вадим Станкевич, ремонтные работы начались в апреле. Строители провели реконструкцию двух мостовых переходов через ручьи и установили временный мост через реку Мурин. По проекту, объект должны были сдать в сентябре следующего года, однако завершили капремонт гораздо раньше.

Юлия Гордина, директор дирекции автомобильных дорог Иркутской области:

— Капремонт выполнен качественно и раньше срока, подрядчик подошел к проекту со всей ответственностью. При реконструкции мостов строители применяли высокопрочный полимерный композитный материал для устройства водосборной системы, лестниц и перил. Это первый объект в регионе, на котором используется такой материал. Он прочный, не требует дополнительной обработки и постоянного окрашивания, не подвержен коррозии. В дальнейшем мы планируем воспользоваться им и на других объектах.

Асфальтовые и бетонные работы строители завершили в теплое время года. Затраты на капитальный ремонт участка протяженностью пять километров составили 323 миллиона рублей. Деньги выделены из областного бюджета по инициативе председателя комитета по собственности и экономической политике Николая Труфанова и вице-спикера областного Заксобрания Кузьмы Алдарова.

Николай Труфанов:

— Эта дорога крайне важна для жителей села Харат и ближайших населенных пунктов района. Это моя малая родина, и я очень рад, что получилось реализовать этот проект. Мы долго добивались финансирования, результат видим сегодня. Спасибо всем, кто поддержал, спасибо строителям и Дирекции автодорог. Ремонт выполнен качественно.

Приемка дороги запланирована на начало декабря.



