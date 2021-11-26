Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат

В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат

В Эхирит-Булагатском районе завершен капитальный ремонт участка дороги к селу Харат. Накануне на объекте побывали депутат областного Заксобрания Николай Труфанов, руководитель дирекции автомобильных дорог Иркутской области Юлия Гордина и мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

Как рассказал журналисту IRK.ru генеральный директор фирмы-подрядчика «ИркутскДорСтрой» Вадим Станкевич, ремонтные работы начались в апреле. Строители провели реконструкцию двух мостовых переходов через ручьи и установили временный мост через реку Мурин. По проекту, объект должны были сдать в сентябре следующего года, однако завершили капремонт гораздо раньше.

Юлия Гордина, директор дирекции автомобильных дорог Иркутской области:
— Капремонт выполнен качественно и раньше срока, подрядчик подошел к проекту со всей ответственностью. При реконструкции мостов строители применяли высокопрочный полимерный композитный материал для устройства водосборной системы, лестниц и перил. Это первый объект в регионе, на котором используется такой материал. Он прочный, не требует дополнительной обработки и постоянного окрашивания, не подвержен коррозии. В дальнейшем мы планируем воспользоваться им и на других объектах.

Асфальтовые и бетонные работы строители завершили в теплое время года. Затраты на капитальный ремонт участка протяженностью пять километров составили 323 миллиона рублей. Деньги выделены из областного бюджета по инициативе председателя комитета по собственности и экономической политике Николая Труфанова и вице-спикера областного Заксобрания Кузьмы Алдарова.

Николай Труфанов:
— Эта дорога крайне важна для жителей села Харат и ближайших населенных пунктов района. Это моя малая родина, и я очень рад, что получилось реализовать этот проект. Мы долго добивались финансирования, результат видим сегодня. Спасибо всем, кто поддержал, спасибо строителям и Дирекции автодорог. Ремонт выполнен качественно.

Приемка дороги запланирована на начало декабря.





# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске
Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске
Моргенштерн отменил свои концерты
Моргенштерн отменил свои концерты
Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка
Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка
Ирина Слуцкая рассказала о серьезной болезни
Ирина Слуцкая рассказала о серьезной болезни
Бывшая жена мужа Насти Каменских рассказала о разделе имущества
Бывшая жена мужа Насти Каменских рассказала о разделе имущества
Андрей Малахов показал, как выглядит без парика и грима
Андрей Малахов показал, как выглядит без парика и грима
Юлианна Караулова первый раз показала лицо 5-месячного сына
Юлианна Караулова первый раз показала лицо 5-месячного сына
В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат
В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат
Наночастицы смогут безопасно доставлять радионуклиды к опухолям
Наночастицы смогут безопасно доставлять радионуклиды к опухолям
В Бурятии стартовал Международный фестиваль национальных культур
В Бурятии стартовал Международный фестиваль национальных культур
В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную программу казачьей или кадетской направленности
В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную
Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в тренировочном экзамене по географии
Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в

Топ на сегодня

ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со студентами "Сколково" и отправилась на Камчатку
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом

Еще по теме

В Приангарье объявлен тендер по реконструкции дороги на Ольхоне
В Ростове на Северном надолго ограничат движение
Под Казанью завершили ремонт моста через Волгу
В Нижегородской области починят 134 км дорог в наступающем году