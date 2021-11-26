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В Китае ограничили доступ к доменам майнинг-пулов и криптоСМИ

В Китае ограничили доступ к доменам майнинг-пулов и криптоСМИ


Один из китайских криптовалютных новостных порталов Chainnews сообщил о закрытии после того, как местные пользователи утратили доступ к сайту и приложению ресурса, а также его конкурентов ODaily и BlockBeats. Одновременно с этим провайдеры стали блокировать доступ к доменам майнинг-пулов, пишет The Block.


Некоторым СМИ пришлось перейти в Telegram и запуститься на новых доменах. ODaily и Block Beats продолжают работать, но их мобильные приложения неактивны, что ограничивает охват аудитории.


Изданию удалось ознакомиться с внутренним положением China Telecom. Согласно документу, организация разработала алгоритм по обнаружению и блокировке подключения принадлежащих майнерам внутренних IP-адресов к основным майнинг-пулам.


Провайдер может либо отключить интернет-сервис для определенных IP-адресов, либо вручную занести в черный список URL-адреса, которые пулы используют для подключения к отдельному оборудованию.


Журналисты назвали эти шаги очередными признаками репрессий в отношении местных игроков криптоиндустрии. Под давлением властей фирмы свернули деятельность или перенесли бизнес в другие страны.


https://forklog.com/velikaya-kitajskaya-migratsiya-stanet-li-rossiya-pristanishhem-dlya-majnerov-bitkoina-iz-knr/

В The Block убедились, что домены почти всех десяти крупнейших по хешрейту пулов для добычи биткоина и Ethereum недоступны для интернет-пользователей из Китая.


Согласно btc.com, на момент написания заметное падение объема вычислительных мощностей по двум основным криптовалютам вплоть до 18% демонстрируют F2Pool, ViaBTC и BinancePool. Их представители сообщили о сложностях с подключением в Telegram, по данным CoinDesk.       


Напомним, в октябре СМИ сообщили, что в Китае изучают возможности судебного преследования майнинга.


Ранее Китай заблокировал криптовалютные аналитические сервисы CoinGecko и CoinMarketCap.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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