В Китае ограничили доступ к доменам майнинг-пулов и криптоСМИ

Один из китайских криптовалютных новостных порталов Chainnews сообщил о закрытии после того, как местные пользователи утратили доступ к сайту и приложению ресурса, а также его конкурентов ODaily и BlockBeats. Одновременно с этим провайдеры стали блокировать доступ к доменам майнинг-пулов, пишет The Block.

Некоторым СМИ пришлось перейти в Telegram и запуститься на новых доменах. ODaily и Block Beats продолжают работать, но их мобильные приложения неактивны, что ограничивает охват аудитории.

Изданию удалось ознакомиться с внутренним положением China Telecom. Согласно документу, организация разработала алгоритм по обнаружению и блокировке подключения принадлежащих майнерам внутренних IP-адресов к основным майнинг-пулам.

Провайдер может либо отключить интернет-сервис для определенных IP-адресов, либо вручную занести в черный список URL-адреса, которые пулы используют для подключения к отдельному оборудованию.

Журналисты назвали эти шаги очередными признаками репрессий в отношении местных игроков криптоиндустрии. Под давлением властей фирмы свернули деятельность или перенесли бизнес в другие страны.

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В The Block убедились, что домены почти всех десяти крупнейших по хешрейту пулов для добычи биткоина и Ethereum недоступны для интернет-пользователей из Китая.

Согласно btc.com, на момент написания заметное падение объема вычислительных мощностей по двум основным криптовалютам вплоть до 18% демонстрируют F2Pool, ViaBTC и BinancePool. Их представители сообщили о сложностях с подключением в Telegram, по данным CoinDesk.

Напомним, в октябре СМИ сообщили, что в Китае изучают возможности судебного преследования майнинга.

Ранее Китай заблокировал криптовалютные аналитические сервисы CoinGecko и CoinMarketCap.



