В Комитете Думы по информполитике готовы рассмотреть идею запретить показ кино с насилием

19:16 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи готов рассмотреть предложения о запрете показа фильмов, в которых демонстрируются сцены насилия или присутствуют нетрадиционные отношения между персонажами. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн, передаёт ТАСС.

Ранее глава думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в декабре будет создана рабочая группа по законопроекту, запрещающему показ и пропаганду кинофильмов со сценами нетрадиционных отношений и насилия. Инициативу планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.

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По словам Хинштейна, действующее законодательство уже регулирует показ любого контента на телеканалах и в кинотеатрах.

«Если коллеги сумеют выработать какие-то новые эволюционные и революционные предложения, мы, конечно же, готовы их рассматривать и с ними дальше работать. Но важно понимать, что закон не просто должен носить какой-то запретительный характер, он должен быть работающим законом, то есть принимать норму не будучи уверенным в ее реализации, на наш взгляд, недопустимо и безответственно», — отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что существуют четыре возрастные маркировки, и телеканалы не могут нарушать действующие принципы. Таким образом, сейчас в эфире телеканалов не должно быть сцен, которые пропагандируют нетрадиционные отношения, насилие или жестокость. По его мнению, «с этой точки зрения закон эту проблему решил».





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«У нас остались лакуны, связанные с онлайн-кинотеатрами, кабельными сетями, но этим вместе с Роскомнадзором мы как раз сегодня и занимаемся. Поэтому мне не очень понятно о каких ограничениях новых могут говорить коллеги. Мы с интересом готовы посмотреть на эти предложения, в чем они заключаются», — заключил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что МВД и Следственный комитет проверят песни девяти музыкантов на пропаганду терроризма.

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