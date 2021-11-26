Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Кузбассе прошла экологическая игра для школьников

В Кузбассе прошла экологическая игра для школьников

Экологи-волонтеры кузбасского центра «Юннат» провели для школьников познавательную игру «Собирай и разделяй», сообщает пресс-служба Министерства образования Кузбасса.

Игра стала одним из этапов проекта «Экобережок», который реализуется в центре.

«Знания, полученные в ходе увлекательного мероприятия, помогут сформировать у школьников рациональный подход к природным ресурсам, навыки и ответственное обращение с отходами», – уточняется в информационном релизе.

Ученики 5–6-х классов школы № 40 города Кемерово прошли все три этапа игры, они решали проблемы накопления мусора.

На этапе «Лента времени» школьникам надо было определить срок разложения различных видов отходов. Второй этап «Экология и мы» знакомил ребят с правилами сортировки бытовых отходов. Этап «Найди пару» наглядно продемонстрировал юным экологам, что многие привычные для нас вещи производят из предметов, бывших ранее в употреблении.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске
Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске
Моргенштерн отменил свои концерты
Моргенштерн отменил свои концерты
Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка
Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка
Ирина Слуцкая рассказала о серьезной болезни
Ирина Слуцкая рассказала о серьезной болезни
Бывшая жена мужа Насти Каменских рассказала о разделе имущества
Бывшая жена мужа Насти Каменских рассказала о разделе имущества
Андрей Малахов показал, как выглядит без парика и грима
Андрей Малахов показал, как выглядит без парика и грима
Юлианна Караулова первый раз показала лицо 5-месячного сына
Юлианна Караулова первый раз показала лицо 5-месячного сына
В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат
В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат
Наночастицы смогут безопасно доставлять радионуклиды к опухолям
Наночастицы смогут безопасно доставлять радионуклиды к опухолям
В Бурятии стартовал Международный фестиваль национальных культур
В Бурятии стартовал Международный фестиваль национальных культур
В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную программу казачьей или кадетской направленности
В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную
Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в тренировочном экзамене по географии
Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в

Топ на сегодня

ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со студентами "Сколково" и отправилась на Камчатку
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом

Еще по теме

На второй этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту прошли 1720 школьников
Московских школьников приглашают на олимпиаду по программированию
На Сахалине стартовала профильная смена для школьников «Профессионалы будущего»
Школьники Москвы смогут принять участие в отборочном этапе олимпиады «Курчатов»