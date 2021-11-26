В Кузбассе прошла экологическая игра для школьников

Экологи-волонтеры кузбасского центра «Юннат» провели для школьников познавательную игру «Собирай и разделяй», сообщает пресс-служба Министерства образования Кузбасса.

Игра стала одним из этапов проекта «Экобережок», который реализуется в центре.

«Знания, полученные в ходе увлекательного мероприятия, помогут сформировать у школьников рациональный подход к природным ресурсам, навыки и ответственное обращение с отходами», – уточняется в информационном релизе.

Ученики 5–6-х классов школы № 40 города Кемерово прошли все три этапа игры, они решали проблемы накопления мусора.

На этапе «Лента времени» школьникам надо было определить срок разложения различных видов отходов. Второй этап «Экология и мы» знакомил ребят с правилами сортировки бытовых отходов. Этап «Найди пару» наглядно продемонстрировал юным экологам, что многие привычные для нас вещи производят из предметов, бывших ранее в употреблении.