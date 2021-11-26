В Кузбассе за день завели 56 дел по факту нарушений на шахтах

17:35 Автор: Виктория Карташева

Источник: Генпрокуратура

За день проведения проверок на шахтах в Кемеровской области возбудили 55 дел об административных нарушений, одно уголовное — по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность), а также внесены четыре представления об устранении нарушений закона. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура проверит сибирское управление Ростехнадзора после трагедии на шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области. Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса по поручению Генпрокурора продолжает проверять соблюдение требований о промышленной безопасности и охране труда в угольной сфере.

В пятницу, 26 ноября, прокуроры городов и районов Кузбасса совместно со специалистами из МЧС, Государственной инспекции труда (ГИТ) и Ростехнадзора проверили 25 шахт. В ходе проверок были обнаружены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда.

По факту задымления шахты в Кемеровской области возбуждено уголовное дело

Речь идёт о необорудовании путей эвакуации и неисправности электропроводки. Кроме того, руководство некоторых шахт не проводило инструктажи по технике безопасности и оценку условий труда, горняки не было обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодежды, нарушался режим труда и отдыха.

Проверки продолжаются, по их результатам примут меры прокурорского реагирования. До устранения нарушений и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле Генпрокуратуры.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. Под землёй в это время были 285 человек. По последним данным, погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтёров и 11 спасателей. В Кузбассе в связи с трагедией на шахте объявлен траур с 26 по 28 ноября.

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