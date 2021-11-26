В Минфине РФ предупредили об изменениях для банков из-за цифрового рубля

Цифровой рубль повлечет значительные изменения для банковской сферы, заявил глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, внедрение цифровой валюты от ЦБ может открыть новые возможности для банков.

"В какой-то степени это будет замена текущих наличных денег. И, конечно, для банковской сферы это будет и вызов, и возможность", - сказал Чебесков.

Напомним, согласно разработанной Минфином и ЦБ РФ «Стратегии развития финансового рынка», цифровой рубль как третью форму денег запустят до 2030 года.

Тестирование актива пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что внедрение цифрового рубля может привести к оттоку ликвидности из российских банков.

Комитет Госдумы по финансовому рынку полагает, что цифровая валюта от ЦБ повысит конкуренцию в банковском секторе. Это может привести к снижению прибыли финорганизаций и усилению роли государства в финансовой отрасли.