В Москве трое приезжих угнали такси ради пранка и получили по 3,5 года заключения

Вадим Карасев

В Москве трое пранкеров, приехавших из ближнего зарубежья, угнали автомобиль ради розыгрыша и стали фигурантами уголовного дела. Суд приговорил к трем с половиной годам колонии каждого, как и просила сторона обвинения.

Как сообщила столичная прокуратура, злоумышленники Рамир Хасанов (24 года), Айдын Тусупов (29 лет) и Ерсин Думшебай (31 год) в середине марта 2021 года вызвали такси премиум-класса к ТЦ "Москва-Сити". Они попросили водителя сложить их пакеты в багажник, но стоило ему выйти из автомобиля, как пассажиры сами взяли на себя управление и скрылись в неизвестном направлении. Один из соучастников остался возле ТЦ и снимал это все на видео. Машину вернули таксисту уже через несколько минут и объяснили, что это был розыгрыш. Он не оценил пранк и вызвал полицию.

С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил Хасанова, Тусупова и Думшебай каждого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.