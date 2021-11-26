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В мультиплеере Halo Infinite увеличат количество доступного оружия

В мультиплеере Halo Infinite увеличат количество доступного оружия


Первый сезон в мультиплеере Halo Infinite в самом разгаре, и на старте в игре немало контента, что отмечают журналисты и игроки. Тем не менее, очевидно, что со временем игрокам может наскучить использовать одно и то же оружие. Разработчики в будущем планируют добавить новые пушки, что подтвердил один из руководителей 343 Industries.

Джозеф Стейтен (руководитель творческого отдела 343 Industries) провел сессию вопрос-ответ на Game Informer, где в формате блиц ответил на 117 вопросов по Halo Infinite и франшизе Halo в целом. На вопрос о том, планируют ли разработчики Halo Infinite в будущем добавить новое оружие в мультиплеер игры, Джозеф ответил «Да, конечно».


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Вероятно, наиболее глобальных изменений в мультиплеере Halo Infinite, включая новое оружие, игрокам стоит ждать при смене сезона. Напомним, что первый сезон в игре закончится в мае 2022 года.

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По материалам: newxboxone

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