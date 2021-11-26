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В Омской области более 500 школьников примут участие в экскурсионно-игровом проекте «Навстречу истории»

В Омской области более 500 школьников примут участие в экскурсионно-игровом проекте «Навстречу истории»

В Омской области более 500 школьников в возрасте от 14 до 18 лет примут участие в экскурсионно-игровом проекте «Навстречу истории», сообщает Министерство образования Омской области.

Мероприятие проводит Омское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Тема конкурса – «Военная история России и Омского Прииртышья».

В ходе первого этапа конкурса участники выполнили командное творческое задание, которое оценивала конкурсная комиссия. С 30 ноября по 4 декабря пройдет второй этап проекта. Школьникам предстоит принять участие в исторической викторине, где можно заработать баллы, отвечая на вопросы о военной истории России, героях сражений и их роли в судьбе нашей страны.

Для участников предусмотрены экскурсионная программа по городу с посещением экспозиций мультимедийного парка «Россия – Моя история» и Воскресенского собора, а также участие в конкурсе от клуба реконструкций. Также школьники на экскурсионных автобусах отправятся по специальному маршруту, где познакомятся с героическим прошлым Омска, выяснят, как на протяжении нескольких веков Омская крепость была важным форпостом Сибири, познакомятся с историей создания Омского кадетского военного корпуса, узнают о местном казачестве, ведущем свою историю от дружины Ермака, а также о роли омских госпиталей и предприятий в Великой Отечественной войне. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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