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В Подмосковье сотрудники Росгвардии провели более 150 «Уроков мужества» в учреждениях образования

В Подмосковье сотрудники Росгвардии провели более 150 «Уроков мужества» в учреждениях образования

В Подмосковье сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области провели более 150 «Уроков мужества» в учреждениях образования, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Они рассказывали детям о значимых исторических событиях, подвигах советских и российских солдат, здоровом образе жизни, любви к Родине. 

«Подобные уроки – важнейший элемент патриотического воспитания молодежи. Такие мероприятия находят большой отклик у подрастающего поколения, представители которого, мы надеемся, станут в недалеком будущем достойными защитниками нашего государства», – отметил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по работе с личным составом полковник полиции Алексей Разбойников. 

Алексей Разбойников совместно с преподавателем правовых дисциплин подмосковного колледжа «Энергия» в Старой Купавне ветераном Росгвардии Александром Лебедевым рассказал курсантам о ярких примерах мужества и героизма, а также о задачах, которые стоят перед ведомством. Ребята смогли задать росгвардейцам вопросы о порядке поступления в ведомственные учебные заведения, об особенностях подготовки и прохождения службы в подразделениях Росгвардии.

«Изучать историю своих предков, своей страны, рассказывать детям о значимых исторических событиях, подвигах советских и российских солдат – это очень важно и ценно в современном мире», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

# Общество
По материалам: edu.ru

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