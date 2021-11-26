В Санкт-Петербурге прошел семинар для руководителей музеев образовательных учреждений

23 ноября Музей истории профессионального образования Дворца учащейся молодежи Санкт Петербурга провел семинар-практикум «Современные педагогические практики в работе с детскими краеведческими объединениями и активами школьных музеев в системе профессионально-технического образования». Его участниками стали руководители музеев учебных заведений города. Об этом сообщается на сайте Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.

Собравшиеся обсуждали сотрудничество в 2022/23 учебном году и взаимодействие в рамках городских акций. Так, было принято решение об участии в совместном проекте «Жду друзей к себе в музей».

Кроме того, руководители музеев школ, колледжей и техникумов подняли вопросы повышения профессиональной квалификации сотрудников своих организаций и паспортизации музеев. Обсуждалось также размещение и обновление материалов на портале Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.

Для участников мероприятия была проведена обзорная экскурсия по экспозиции музея Дворца учащейся молодежи. Выставка посвящена истории развития профессионального образования в России с эпохи Петра I до современности.