В Саратовской области реализуется программа «Школа современного учителя»

Педагоги Саратовской области проходят обучение по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя», которую реализует Центр непрерывного повышения профмастерства педагогических работников.

Программа включает практические занятия и консультации, а также лекции ведущих ученых и преподавателей страны.

В течение двух месяцев более 850 слушателей из Александрово-Гайского, Аркадакского, Аткарского, Екатериновского, Ивантеевского, Красноармейского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Петровского и Пугачевского районов на площадке центра получили практические навыки по таким направлениям, как «Специфика предметного содержания», «Особенности современной методики преподавания», «Формирование функциональной грамотности».

Под руководством предметных тьюторов они выполняли задания в формате единого государственного экзамена, создали дизайн методической разработки урока и внеурочного мероприятия, разработали оценочные материалы по одному из направлений функциональной грамотности.

В декабре 2021 года слушателей ждет итоговая аттестация на площадке Академии Минпросвещения России.

