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В Северной Осетии стартовали отборочные соревнования для участия в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

В Северной Осетии стартовали отборочные соревнования для участия в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

В Северной Осетии стартовали отборочные соревнования для участия в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который состоится в 2022 году, сообщает Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

Соревнования проходят с 25 по 29 ноября на семи конкурсных площадках. Участники соревнуются в двух категориях: молодые профессионалы – от 16 до 22 лет, юниоры – моложе 16 лет. Соревнования для основной группы проходят по 33 компетенциям, для юных конкурсантов – по 12 компетенциям.

Организаторами выступают Министерство образования и науки республики и Региональный координационный центр WorldSkills Russia в РСО – Алания.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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