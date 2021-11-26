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В Тайшетском районе при столкновении двух фур с коневозом погибли три лошади

В Тайшетском районе при столкновении двух фур с коневозом погибли три лошади

Утром 26 ноября вблизи деревни Байроновка Тайшетском районе при столкновении трех большегрузов погибли три лошади. Как сообщил журналисту IRK.ru источник, 25-летний водитель большегруза DAF, в прицепе которого перевозили животных, не справился с управлением. Прицеп перевернулся, и 13 находившихся в нем лошадей выпали на дорогу, при этом одна из них погибла.

Ехавший следом большегруз Volvo под управлением 33-летнего водителя, врезался в лежащий на дороге прицеп и съехал в кювет. За ним в свою очередь по трассе ехала фура MAN. Ее водитель не успел затормозить и сбил насмерть еще двух лошадей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, никто из водителей не пострадал. Полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП.


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По материалам: irk

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