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В Ульяновской области прошла Недели методиста

В Ульяновской области прошла Недели методиста

Мероприятие организовала Ассоциация педагогов-методистов  в рамках национального проекта «Образование».

В настоящее время в регионе проводится большая работа по возрождению муниципальных методических служб. Об этом сообщает Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.

Целью проведенного мероприятия было продемонстрировать все виды деятельности педагогов-методистов, которые обеспечивают сопровождение педагогов в системе непрерывного профессионального роста, в том числе в рамках  реализации индивидуальных образовательных траекторий педагогических работников. 160 педагогов Ульяновской области – победители конкурсного отбора на присвоение категории «педагог-методист». Все они – члены региональной ассоциации педагогов-методистов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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