В Великобритании предложили интегрировать смарт-контракты в правовую базу

Существующая нормативная база Англии и Уэльса не потребует значительных изменений для обеспечения правоприменения смарт-контрактов. К такому выводу пришла созданная британским парламентом Независимая юридическая комиссия.

По словам экспертов, лишь в определенных ситуациях потребуются незначительные модификации общего права. Их выводы подтверждают аналогичные заявления профильной рабочей группы в ноябре 2019 года.

Проведенный анализ показал гибкость общего права для учета юридических смарт-контрактов и привлекательность Англии и Уэльса для бизнеса и инноваций.

Комиссия призвала участников рынка разработать положения о рисках для учета выполнения смарт-контрактов, а также протоколы для понимания взаимосвязей между используемым в них кодом и естественным языком.

Эксперты спрогнозировали, что по мере популяризации новых инструментов сформируется устоявшаяся практика и типовые положения для упрощения процесса переговоров между сторонами.

Специалисты предложили провести дополнительные исследования в области разрешения конфликтов, связанных со смарт-контрактами и новыми технологиями в целом.

Эксперты отметили, что ведут работу над регулированием криптовалют и цифровых активов применительно к правам собственности материального и нематериального характера.

Напомним, британский толковый словарь английского языка Collins признал аббревиатуру NFT словом 2021 года. В шорт-лист номинантов попали в том числе слова «крипто» и «метавселенная».



