Власти Таиланда рассмотрят вопрос о запуске «туристического» токена

Туристическое управление Таиланда (TAT) проведет дополнительные дискуссии с Комиссией по ценным бумагам и биржам страны (SEC) на тему запуска utility-токена TAT Coin для развития «криптотуризма». Об этом пишет Bangkok Post.

В числе обсуждаемых в рамках инициативы тем — защита пользователей и борьба с киберпреступлениями.

Предполагается, что создаваемая на базе местной криптобиржи Bitkub экосистема даст дополнительный толчок росту ВВП.

По словам CEO платформы Джираюта Срупсрисопа, криптоинвесторы могут работать удаленно и получать доходы при помощи блокчейн-технологии. Таиланд для таких «нано-предпринимателей» может стать пригодной для жизни локацией с «яркими впечатлениями от путешествий».

«Частный сектор готов предоставить инфраструктуру. Правительству нужно просто нажать на кнопку, приняв законы или правила. Национальный ВВП может вырасти в шесть раз, если мы сможем укрепить этот рынок», — сказал топ-менеджер.

По мнению главы ТАТ Ютасака Супасорна, «криптотуризм» поддержит восстановление туристической отрасли после пандемии, которая испытывает трудности с привлечением средств из традиционных источников.

TAT Coin позволит направлять деньги напрямую туроператорам, минуя посредников. Ведомство может стать гарантом, эмитируя токен и привлекая отели-партнеры для распределения квот на номера в обмен на TAT Coin.

Напомним, Туристическое ведомство Таиланда сообщило о планах выпуска собственного токена в сентябре.

Ранее в ведомстве озвучили идею привлечения в страну богатых держателей биткоина как туристов с высокими доходами.



