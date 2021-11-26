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Власти Таиланда рассмотрят вопрос о запуске «туристического» токена

Власти Таиланда рассмотрят вопрос о запуске «туристического» токена


Туристическое управление Таиланда (TAT) проведет дополнительные дискуссии с Комиссией по ценным бумагам и биржам страны (SEC) на тему запуска utility-токена TAT Coin для развития «криптотуризма». Об этом пишет Bangkok Post.


В числе обсуждаемых в рамках инициативы тем — защита пользователей и борьба с киберпреступлениями.


Предполагается, что создаваемая на базе местной криптобиржи Bitkub экосистема даст дополнительный толчок росту ВВП.


По словам CEO платформы Джираюта Срупсрисопа, криптоинвесторы могут работать удаленно и получать доходы при помощи блокчейн-технологии. Таиланд для таких «нано-предпринимателей» может стать пригодной для жизни локацией с «яркими впечатлениями от путешествий».


«Частный сектор готов предоставить инфраструктуру. Правительству нужно просто нажать на кнопку, приняв законы или правила. Национальный ВВП может вырасти в шесть раз, если мы сможем укрепить этот рынок», — сказал топ-менеджер.


По мнению главы ТАТ Ютасака Супасорна, «криптотуризм» поддержит восстановление туристической отрасли после пандемии, которая испытывает трудности с привлечением средств из традиционных источников.


TAT Coin позволит направлять деньги напрямую туроператорам, минуя посредников. Ведомство может стать гарантом, эмитируя токен и привлекая отели-партнеры для распределения квот на номера в обмен на TAT Coin.


Напомним, Туристическое ведомство Таиланда сообщило о планах выпуска собственного токена в сентябре.


Ранее в ведомстве озвучили идею привлечения в страну богатых держателей биткоина как туристов с высокими доходами.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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