ВОЗ созывает чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:50 Автор: Жанна Звягина

Всемирная организация здравоохранения проведет чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного в Южной Африке и Ботсване, сообщает газета Financial Times.

Эксперты опасаются, что новая разновидность вируса может обладать повышенной способностью к мутации. Им предстоит, в частности, решить, определить новый штамм как вариант, вызывающий обеспокоенность, или как вариант, вызывающий интерес.

Ранее в четверг на пресс-конференции Директор Центра эпидемических ответных действий и инноваций ЮАР Тулио де Оливейра сообщил, что новый штамм коронавируса имеет очень большое количество мутаций, что «создает угрозу быстрого распространения инфекции».

По последним данным, в Южной Африке идентифицированы 77 человек, которые имеют в крови этот вариант вируса. Еще четверо инфицированных B.1.1.529 выявлены в Ботсване, один — в Гонконге (прибывший из ЮАР).

Какой из штаммов коронавируса опаснее

Ранее иммунолог Сай Редди из высшей технической школы Цюриха предупредил о вероятности появления в 2022 году опасной мутации коронавируса. По его прогнозу, сочетание существующих штаммов SARS-CoV-2 может привести к новой фазе эпидемии с большим количеством смертельных исходов.

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