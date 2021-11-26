Xbox Series X | S по продажам за неделю в Японии приблизились к Playstation 5





Не секрет, что Япония является регионом, где Playstation продается гораздо лучше Xbox. Особенно это было заметно на прошлом поколении консолей, Xbox One совсем не пользовался спросом в Японии. С Xbox Series X | S у Microsoft дела в Японии обстоят гораздо лучше, ранее сообщалось, что за год консоли нового поколения Xbox обошли по продажам Xbox One за весь жизненный цикл.

Главное японское игровое издание Famitsu активно следит за продажами консолей на территории Японии. По их данным, за неделю с 15 по 21 октября, консоли Xbox Series X | S по продажам максимально приблизились к Playstation 5. Было продано 4307 консолей Playstation 5 и 3422 консолей Xbox Series X | S.

В Японии, как и в других странах, есть проблемы с приставками нового поколения — спрос превышает предложение. Ранее Фил Спенсер неоднократно говорил, что Япония остается для Microsoft важным рынком, и компания намерена активно привлекать японских разработчиков и издателей к выпуску контента для приставок Xbox.

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