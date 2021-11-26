За нарушение антиковидных мер суды Иркутской области выписали 17 штрафов

По материалам проверок службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области судами региона принято 17 решений о привлечении к административной ответственности за нарушения антиковидных мер. В том числе три решения о назначении штрафа на 580 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

С начала ноября специалистами службы проверено более 750 хозяйствующих субъектов, в том числе расположенных в торговых центрах. По результатам рейдовых мероприятий службой возбуждено девять дел об административном правонарушении в отношении семи индивидуальных предпринимателей и двух предприятий. Выдано 35 уведомлений о необходимости неукоснительного соблюдения требований указа губернатора Иркутской области о соблюдении антиковидных мер.

Согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения требований указа губернатора № 279-уг возможно временное приостановление деятельности сроком до 90 суток.

В Иркутске выявили два нарушения антиковидных мер в общественном транспорте

Предыдущая новость по этой теме: