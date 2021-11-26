Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по российскому ТВ

Вадим Карасев

Сериал "Слуга народа" тоже снимался студией "Квартал-95"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент не имеет никакого отношения к основанной им студии "Квартал-95". Он также объяснил, почему ее продукция все еще транслируется на российских телеканалах.

По словам Зеленского, еще за 10 лет до начала конфликта в Донбассе был заключен договор со шведской фирмой-редистрибьютором. Она владеет правами на ленты и продает их в 40 стран мира, включая и Россию.

"Со шведами студия "Квартал 95" заключила договор, мне кажется, лет за 10 до начала войны. Это был наш, тогда еще наш эксклюзивный партнер. Они продают товар студии "Квартал 95", — сказал он, общаясь с журналистами на пресс-марафоне.

Глава государства заверил: все, что у него осталось от прежней деятельности, — это права на бренды "Вечерний квартал", "Рассмеши комика" и другие. В оперативной деятельности студии он не участвует, и его это "не интересует".

Ранее Зеленский заявил о наличии у него свидетельств подготовки государственного переворота 1 декабря. Его оппоненты, напротив, утверждают, что в этот день он введет военное положение с целью узурпации власти.

Как сообщал Ruposters, один из фильмов, где в главной роли снимался будущий президент, оказался под запретом на Украине.