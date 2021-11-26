Жена Антона Макарского рассказала, как будет «кушать» мужа-именинника

Супруга певца и актера Антона Макарского, Виктория опубликовала фото торта для именинника с его изображением и трогательно призналась ему в любви. Сегодня, 26 ноября, день рождения отмечает известный актер, певец Антон Макарский. Артисту исполнилось 46 лет. Супруга именинника решила публично поздравить его. Виктория Макарская счастлива, что встретила прекрасного человека и создала с ним крепкую семью. Певица восхищается своим талантливым мужем. Звезда призналась, что Антон не перестает удивлять ее. На свой день рождения Антон в этом году отправился снимать новый проект, которым всех скоро удивит. Но вот буквально сегодня стало известно, что Макарского отпустили на один день к семье, и Виктория примчалась за любимым тортом супруга аж из Сергиева Посада. «Вечно Молодой!» - вот так решила поздравить любимого мужа Виктория Макарская.Именинный торт Антона Макарского «СОКРОВИЩЕ МОЁ ЛЮБИМОЕ!!! С Днём Рождения!!! Благодарю твоих родителей за то, что подарили миру такого Светлого Воина на радость нам всем! Ты не перестаёшь удивлять и восхищать меня своей мудростью и совершенно особенным, и иногда даже «догоняемым» моим женским мозгом истиным взглядом на все аспекты нашей жизни. Восторгаюсь тобой, люблю тебя!!! Твори и живи!!! Пусть твой голос, твоё профессиональное мастерство, вся твоя жизнь и все твои действия будут совершены во Славу БОЖИЮ!!!ЛЮБЛЮ!!!»— трогательно написала Виктория. «Поздравляем!! Любим вас и вашу прекрасную семью ❤️», «С днём рождения!!! Крепкого здоровья Антону! И всех благ!», «Виктория, поздравляю с Днём Рождения Антона!🥳 Здоровья ему крепкого, сил, творческих успехов, любви и счастья!!! Берегите друг друга!!!❤️», — откликнулись поклонники в Instagram. А одна из комментирующих поинтересоваласб:«А как же Вы мужа - то кушать теперь будете!? 😂», «Как всегда 😂 а портрет снимем и поставим в рамочку😂😂😂», ответила Виктория Макарская.Антон и Виктория Макарские с детьми Напомним, что Виктория и Антон Макарские обвенчались в 2000 году, а еще через три года официально оформили отношения. В 2012 году, спустя 13 лет совместной жизни, супруги стали родителями: у них появилась на свет девочка Мария. А в 2015 году в знаменитой семье произошло пополнение. Певица родила мальчика Ивана. Дети звездной пары появились на свет в клинике Израиля.