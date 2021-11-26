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Жена Дмитрия Тарасова борется с обжорством

Жена Дмитрия Тарасова борется с обжорством
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко объедается после родов. Почти месяц назад супруга Дмитрия Тарасова родила сына, после чего столкнулась с... обжорством. Сейчас Анастасия Костенко мечтает привести режим питания в норму. Анастасия старается делиться в личном блоге позитивными моментами, но иногда все же признается — ее жизнь не всегда похожа на скаку. Так, Костенко пожаловалась на неумеренный аппетит после третьих родов.
Дмитрий Тарасов с женой «В этот раз у меня расстройство пищевого поведения, связанное с обжорством, — рассказала 27-летняя многодетная мать. — Я не заметила, как налегла на сладкое, которое в обычной жизни не люблю. Конечно, понимаю, что только что вышла из роддома, организм испытал стресс, идет перезапуск системы... В общем, решила пользоваться доставкой еды для кормящих мам. Сегодня второй день, и каждый раз я с легким чувством голода. Почти четыре недели я употребляла сверх нормы калорий». После появления на свет сына Алексея Анастасия Костенко также столкнулась с депрессией. Жене Дмитрия Тарасова понадобилось время, чтобы выйти из этого гнетущего состояния.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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