Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жителя Железногорска-Илимского приговорили к семи годам колонии за убийство сожительницы

44-летнего жителя Железногорска-Илимского приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство женщины в июне 2015 года. Мужчина вместе со своей гражданской женой пил алкоголь. Будучи пьяным, стал искать в квартире свои документы и деньги. В итоге он решил, что их спрятала сожительница. Злоумышленник стал выяснять отношения и избил потерпевшую до смерти, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Подозреваемого сразу задержали и предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Однако во время расследования уголовного дела, находящегося в производстве органов внутренних дел, подозреваемый сбежал от полицейских. В 2020 году мужчина пришёл в следственный отдел с явкой с повинной.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Ирина Дубцова уменьшила себе грудь
Ирина Дубцова уменьшила себе грудь
Сын Анастасии Заворотнюк нашел себе жену
Сын Анастасии Заворотнюк нашел себе жену
Ксения Бородина заговорила о брачном контракте
Ксения Бородина заговорила о брачном контракте
Певица Азиза заявила, что погрязла в долгах
Певица Азиза заявила, что погрязла в долгах
Дима Билан специально эпатирует публику
Дима Билан специально эпатирует публику
Лариса Гузеева может получить срок за высказывания о Гаркалине
Лариса Гузеева может получить срок за высказывания о Гаркалине
Награжденного посмертно спасателя нашли живым в шахте
Награжденного посмертно спасателя нашли живым в шахте
Animoca Brands и Hex Trust предложат финансовые сервисы для GameFi
Animoca Brands и Hex Trust предложат финансовые сервисы для GameFi
В ЦБ Китая предложили создать систему отслеживания криптотранзакций
В ЦБ Китая предложили создать систему отслеживания криптотранзакций
Власти Таиланда рассмотрят вопрос о запуске «туристического» токена
Власти Таиланда рассмотрят вопрос о запуске «туристического» токена
Цена биткоина упала ниже $55 000
Цена биткоина упала ниже $55 000
Эксперты назвали самые популярные криптовалюты среди российских пользователей соцсетей
Эксперты назвали самые популярные криптовалюты среди российских

Топ на сегодня

ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со студентами "Сколково" и отправилась на Камчатку
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со

Еще по теме

Туляк убил знакомого за попытку помирить его с женой 8 Марта
Сибиряк повторил сценарий «Иронии судьбы» и сел за убийство
Жителя Курской области приговорили к 20 годам за то, что сжег мать и сына
Ревнивый россиянин убил жену топором из-за поздравительного СМС на 8 Марта