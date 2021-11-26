Жителя Железногорска-Илимского приговорили к семи годам колонии за убийство сожительницы

44-летнего жителя Железногорска-Илимского приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство женщины в июне 2015 года. Мужчина вместе со своей гражданской женой пил алкоголь. Будучи пьяным, стал искать в квартире свои документы и деньги. В итоге он решил, что их спрятала сожительница. Злоумышленник стал выяснять отношения и избил потерпевшую до смерти, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Подозреваемого сразу задержали и предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Однако во время расследования уголовного дела, находящегося в производстве органов внутренних дел, подозреваемый сбежал от полицейских. В 2020 году мужчина пришёл в следственный отдел с явкой с повинной.