Знаменитые места в прошлом и сейчас 26.11.2021

Эдинбург, ШотландияПанча Ратхас в Бенгальском заливе, Индия в 1825 году и сейчасУлица в Эфесе, Турция во II веке и сейчасГора Рашмор, США, в 1922 и в 2018 годуСтатуя Христа-Искупителя в Бразилии, 1930 год и сейчасКарлов мост в Праге, начало 1900-х годов и в наши дниАфины, 1954 год и наше времяВид на Рим с берега Тибра на картине 1834 года и на современной фотографииУлица в Питтсбурге, США. 1917 и 2021 годГеркуланум, Италия. В 79 году и в наши дниПосетители Метрополитен-музея в 1910 и в 2019 годуТриумфальная Арка Константина в Риме в 1943 и в 2021 годуКадр из фильма «Хороший, плохой, злой» 1966 года и то же место в 2020 годуВладимир в 1911 и в 2015 годуФото из 1911 года не было раскрашено позднее. Оно было сделано пионером цветной фотографии в России Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским.Статуя Будды в Бамианской долине, Афганистан. 1963 и 2008 годЦерковь святого Мартина в Кёльне. 1946 и 2021 год