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Знаменитые места в прошлом и сейчас 26.11.2021

Знаменитые места в прошлом и сейчас 26.11.2021
Эдинбург, Шотландия

Панча Ратхас в Бенгальском заливе, Индия в 1825 году и сейчас

Улица в Эфесе, Турция во II веке и сейчас

Гора Рашмор, США, в 1922 и в 2018 году

Статуя Христа-Искупителя в Бразилии, 1930 год и сейчас

Карлов мост в Праге, начало 1900-х годов и в наши дни

Афины, 1954 год и наше время

Вид на Рим с берега Тибра на картине 1834 года и на современной фотографии

Улица в Питтсбурге, США. 1917 и 2021 год

Геркуланум, Италия. В 79 году и в наши дни

Посетители Метрополитен-музея в 1910 и в 2019 году

Триумфальная Арка Константина в Риме в 1943 и в 2021 году

Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой» 1966 года и то же место в 2020 году

Владимир в 1911 и в 2015 году

Фото из 1911 года не было раскрашено позднее. Оно было сделано пионером цветной фотографии в России Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским.

Статуя Будды в Бамианской долине, Афганистан. 1963 и 2008 год

Церковь святого Мартина в Кёльне. 1946 и 2021 год
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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Знаменитые места в прошлом и сейчас 26.11.2021
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