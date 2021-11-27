14 случаев, когда День благодарения пошел не по плану

День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября и открывает праздничный сезон, который продолжается до Нового Года и включает в себя Рождество.

Для каждого праздника есть какой-либо характерный символ. На День благодарения - это индейка. Она появляется на праздничном столе в самых необычных образах: начиная от запеченной в духовке, заканчивая тортами в ее форме.

Все бы ничего, но этот праздник иногда идет не по плану. И сегодня мы решили собрать неудачные случаи со Дня благодарения.

1. Разрежьте лимон пополам и положите его под кожу индейки, чтобы поднять всем настроение на День благодарения

2. Я думаю, что индейка соседа готова

3. Моя 17-летняя дочь сделала эту тарелку с закусками. Внимание на нижнюю часть...

4. Вырезание индейки

5. Никто даже не заметит

6. Кто-то спросил меня, что я использую для маринования индейки, я сказала им, что использую ящик для маринования в холодильнике ... А что?

7. Пушка! Огооонь!

8. Утро Дня благодарения провела в отделении неотложной помощи, потому что у меня были резкие боли в области живота. Оказывается, у меня киста яичника. Поэтому просто наслаждайтесь фото, где меня накачали морфином)

9. Когда впервые решила приготовить индейку

10. День "удался"

11. Я называю это фото «Канун Дня благодарения»

12. С Днем Благодарения

13. *Потрачено*

14. День Благодарения удался