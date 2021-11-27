14 случаев, когда День благодарения пошел не по плану
Сегодня, 19:10
День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября и открывает праздничный сезон, который продолжается до Нового Года и включает в себя Рождество.
Для каждого праздника есть какой-либо характерный символ. На День благодарения - это индейка. Она появляется на праздничном столе в самых необычных образах: начиная от запеченной в духовке, заканчивая тортами в ее форме.
Все бы ничего, но этот праздник иногда идет не по плану. И сегодня мы решили собрать неудачные случаи со Дня благодарения.
1. Разрежьте лимон пополам и положите его под кожу индейки, чтобы поднять всем настроение на День благодарения
2. Я думаю, что индейка соседа готова
3. Моя 17-летняя дочь сделала эту тарелку с закусками. Внимание на нижнюю часть...
4. Вырезание индейки
5. Никто даже не заметит
6. Кто-то спросил меня, что я использую для маринования индейки, я сказала им, что использую ящик для маринования в холодильнике ... А что?
7. Пушка! Огооонь!
8. Утро Дня благодарения провела в отделении неотложной помощи, потому что у меня были резкие боли в области живота. Оказывается, у меня киста яичника. Поэтому просто наслаждайтесь фото, где меня накачали морфином)
9. Когда впервые решила приготовить индейку
10. День "удался"
11. Я называю это фото «Канун Дня благодарения»
12. С Днем Благодарения
13. *Потрачено*
14. День Благодарения удался
По материалам: Юмор