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«Аэросервис» вернется к эксплуатации L-410 после катастрофы в Казачинско-Ленском районе

«Аэросервис» вернется к эксплуатации L-410 после катастрофы в Казачинско-Ленском районе

Читинская авиакомпания «Аэросервис», чей L-410 разбился в Иркутской области в сентябре 2021 года, вернется к полетам на данной модели самолета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова и.о. гендиректора перевозчика Евгения Сивцова. Эксплуатацию двух L-410, а также одного вертолета Ми-8АМТ и одного самолета Cessna 182 приостановили специалисты Ространснадзора с 20 сентября после проведения внеплановой проверки авиакомпании.

Как рассказал Сивцов, компания устранила выявленные Ространснадзором несоответствия и замечания. Подтверждающая документация была направлена в ведомство. «За два месяца простоя мы существенно отстали от плановых производственных показателей, потеряли в доходах», — отметил Сивцов.

По его словам, возврат к эксплуатации четырех воздушных судов позволит «выровнять ситуацию за счет авиационных работ». Ранее «Аэросервис» отказался от перевозки пассажиров на посадочные площадки из-за повышенных требований к транспортной безопасности в малых аэропортах.

Межгосударственный авиационный комитет продолжает расследование катастрофы. Ее причины пока не назывались, подчеркнул Сивцов.

12 сентября 2021 года пассажирский самолет L-410 авиакомпании «Аэросервис» вылетел из аэропорта Иркутска и направился в аэропорт села Казачинское. На его борту находились два члена экипажа и 14 пассажиров. На расстоянии 4 километров от места назначения в условиях сильного тумана самолет совершил аварийную посадку в труднодоступной местности. Пилот воздушного судна и трое пассажиров погибли, другие находившиеся на борту люди получили телесные повреждения различной степени. Подробности и последние новости о крушении самолета L-410 у села Казачинское читайте в сюжете.

Предыдущая новость по этой теме:

В аэропорт Иркутска экстренно вернулся L-410, вылетевший в Казачинское

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По материалам: irk

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