Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Анастасия Волочкова призналась, что ей докучают бывшие ее любовников

Анастасия Волочкова призналась, что ей докучают бывшие ее любовников

Анастасия Волочкова призналась, что ей докучают бывшие ее любовников
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих мужчинах. Звезда балета считает себя привлекательной женщиной и городится тем, что пользуется большим успехом у мужчин. Но иногда жизнь Анастасии Волочковой портят бывшие избранницы ее ухажеров. Сегодня Анастасия встречается с работником РЖД по имени Владимир. Балерина не скрывает, что ее избранник был несколько раз женат, и у него есть дочь, которая получает от отца положенные алименты. «Речь не идет о свадьбе. Это романтические отношения. У меня всегда есть человек, рядом с которым я засыпаю и просыпаюсь в одной постели. Я никого из мужчин не ищу, они сами меня находят. Предпочитаю не выносить свои романы на публику, в то же время мне нечего скрывать. Володя — молодой, красивый, сексуальный, светлый. Люблю красивых мужчин. Многие женщины мечтают, чтобы с ними кто-нибудь переспал. Как они могут простить Волочковой, что у нее всегда есть поклонники?» — разоткровенничалась 45-летняя блондинка.
Анастасия Волочкова Волочкова сетует на то, что экс-избранницы ее возлюбленных постоянно напоминают о себе. «Когда на горизонте рядом с мужчиной появляется Волочкова, вырисовываются какие-то бывшие жены, тещи, сестры, любовницы. Они начинают наезжать на тех мужчин, которые со мной. Эти тети думали, что их экс-избранник будет на помойке с какой-нибудь кошелкой, а тут — нифига себе — Анастасия Волочкова! И мне хочется сказать: «Мои золотые, а где вы были раньше?» Когда люди расходятся, то начинают лить друг на друга грязь. Для меня это чистой воды проституция. Как же ты тогда жила с человеком, которому говорила: «Я тебя люблю, ты самый замечательный, неповторимый»?!» — посетовала балерина в интервью Иде Галич на МУЗ-ТВ. Напомним, до Владимира Анастасия встречалась с неким Олегом, с которым впоследствии рассталась после года романа. По словам Волочковой, им удалось сохранить дружеские отношения.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Как сегодня выглядит одна из участниц программы «Битва экстрасенсов», которая объявила себя мужчиной
Как сегодня выглядит одна из участниц программы «Битва экстрасенсов»,
Девушка рассказала, как нежелание учиться и симуляция болезни спасали ей жизнь
Девушка рассказала, как нежелание учиться и симуляция болезни спасали
Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн
Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн
Разрушаем популярные стереотипы о Скорпионах
Разрушаем популярные стереотипы о Скорпионах
Анна Семенович призналась, что хочет мужчину из сказки
Анна Семенович призналась, что хочет мужчину из сказки
Глюкоза рассказала о своей дочери-бунтарке, которую выгнали из школы за курение
Глюкоза рассказала о своей дочери-бунтарке, которую выгнали из школы
Анастасия Волочкова призналась, что ей докучают бывшие ее любовников
Анастасия Волочкова призналась, что ей докучают бывшие ее любовников
Ирина Хакамада призналась, что всегда кормила молодых мужчин
Ирина Хакамада призналась, что всегда кормила молодых мужчин
Ольга Серябкина призналась, что муж помог ей во время родов
Ольга Серябкина призналась, что муж помог ей во время родов
Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь ни кем не хочет быть
Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь ни кем не хочет быть
Xbox объединился с брендом BAIT для создания лимитированной коллекции одежды
Xbox объединился с брендом BAIT для создания лимитированной коллекции
СМИ: финдиректор Celsius Network оказался в числе задержанных в Израиле
СМИ: финдиректор Celsius Network оказался в числе задержанных в

Топ на сегодня

Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по российскому ТВ
Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам колонии
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам

Еще по теме

"Это еще уметь надо!" 43-летняя Волочкова поражает любовников шпагатами в постели
Малая земля - 8 выпуск - Анастасия Волочкова и Сергей Астахов (10.12.2017)
У Волочковой появилось стадо баранов (фото)
Волочкова похвасталась автомобилем за 7 миллионов (фото)