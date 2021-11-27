Анастасия Волочкова призналась, что ей докучают бывшие ее любовников

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих мужчинах. Звезда балета считает себя привлекательной женщиной и городится тем, что пользуется большим успехом у мужчин. Но иногда жизнь Анастасии Волочковой портят бывшие избранницы ее ухажеров. Сегодня Анастасия встречается с работником РЖД по имени Владимир. Балерина не скрывает, что ее избранник был несколько раз женат, и у него есть дочь, которая получает от отца положенные алименты. «Речь не идет о свадьбе. Это романтические отношения. У меня всегда есть человек, рядом с которым я засыпаю и просыпаюсь в одной постели. Я никого из мужчин не ищу, они сами меня находят. Предпочитаю не выносить свои романы на публику, в то же время мне нечего скрывать. Володя — молодой, красивый, сексуальный, светлый. Люблю красивых мужчин. Многие женщины мечтают, чтобы с ними кто-нибудь переспал. Как они могут простить Волочковой, что у нее всегда есть поклонники?» — разоткровенничалась 45-летняя блондинка.Анастасия Волочкова Волочкова сетует на то, что экс-избранницы ее возлюбленных постоянно напоминают о себе. «Когда на горизонте рядом с мужчиной появляется Волочкова, вырисовываются какие-то бывшие жены, тещи, сестры, любовницы. Они начинают наезжать на тех мужчин, которые со мной. Эти тети думали, что их экс-избранник будет на помойке с какой-нибудь кошелкой, а тут — нифига себе — Анастасия Волочкова! И мне хочется сказать: «Мои золотые, а где вы были раньше?» Когда люди расходятся, то начинают лить друг на друга грязь. Для меня это чистой воды проституция. Как же ты тогда жила с человеком, которому говорила: «Я тебя люблю, ты самый замечательный, неповторимый»?!» — посетовала балерина в интервью Иде Галич на МУЗ-ТВ. Напомним, до Владимира Анастасия встречалась с неким Олегом, с которым впоследствии рассталась после года романа. По словам Волочковой, им удалось сохранить дружеские отношения.