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Анастасия Волочкова призналась, что с детства была проектом

Анастасия Волочкова призналась, что с детства была проектом
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, какую цену заплатила за успех. Звезда балета пришла в балет в пять лет. По признанию артистки, уже в том возрасте у нее была цель – стать известной балериной. В 17 она начала зарабатывать первые деньги. Но отношения с мамой у нее всегда были сложные. Об этом Анастасия рассказала в программе Иды Галич «Звезда в ответе» на «Муз-ТВ».
Анастасия Волочкова «Плата за успех – это не мозоли, не жизнь в тейпах и стертые в кровь пальцы, это не та грязь, которая льется на мои плечи. В моем случае плата за успех – это предательство близких людей. Все, что имеет моя мама сейчас – это все благодаря мне. Я с 17 лет начала работать и маму свою заставила уволиться с работы, потому что она занималась дерьмом. Она проектировала в научно-исследовательских институтах канализацию и вентиляцию. В мамином случае предательство – это просто зависть, непрощение моего успеха. Она воспитывала меня не как дочь, а как проект», — сказала Волочкова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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