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Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь ни кем не хочет быть

Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь ни кем не хочет быть
Балерина Анастасия Волочкова рассказал о своей дочери Ариадне. Единственной дочери Анастасии Волочковой – Ариадне 16 лет. С прошлого года она съехала из маминого особняка в Подмосковье и перебралась к папе и его теперь уже жене, телеведущей Елене Николаевой. Экс-балерина не раз отмечала, что она отпустила ее во взрослую жизнь. однако в программе Иды Галич «Звезда в ответе» на «Муз-ТВ» Анастасия сокрушалась по поводу того, что Ариадна так и не определилась со своим будущим.
Анастасия Волочкова «Я показала весь спектр, чтобы Ариша выбирала. Я знала, что она профессионал в одном деле – в вокале. Да, мне было неприятно, что она забросила вокал и что она вообще никем не хочет быть. 16 лет – это не рано. Я просто, может быть, не понимаю, ведь у меня цель появилась в возрасте пяти лет, потому что я на эту землю послана, чтобы быть балериной», — сказала Волочкова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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