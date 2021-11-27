Анастасия Волочкова заявила, что не простит маме расставания с олигархом

Балерина Анастасия Волочкова сильно обижена на маму, которая испортила ее личную жизнь. В жизни звезды балета был мужчина, которого она очень любила. Это российский олигарх Сулейман Керимов. Но жизнь с ним не сложилась. Экс-балерина до сих пор винит в этом свою маму. В программе «Звезда в ответе» на «Муз-ТВ» Анастасия рассказала Иде Галич, что никогда не простит свою мать за это.Анастасия Волочкова «Мама не приемлет того, что в моей жизни всегда интересные мужчины, особенно жизнь моя с Сулейманом. То, чего маме своей не прощу никогда – это тот факт, что она была инициатором того, чтобы разводить меня с Сулейманом. Когда уже после спектакля с цветами выходишь из служебного входа, мама и одна у нее есть карга, на 12 лет ее старше, которую она мне в крестные записывает, приезжали из Питера и зомбировали меня рассказами о том, что у Сулеймана руки в крови, чем он занимается, что у него там какой-то не такой бизнес», — сказала Волочкова. Также Анастасия добавила, что не хочет обсуждать свою маму, так как они уже чужие люди. Кроме того, у экс-балерины непростые отношения с единственной дочерью Ариадной.