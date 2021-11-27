Ангела Меркель попрощается с постом канцлера под песню "матери панк-рока" Нины Хаген

Вадим Карасев

2 декабря состоится торжественная церемония, посвященная уходу Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, который она занимала на протяжении почти 16 лет. Из-за короновирусных ограничений мероприятие будет не слишком масштабным: на него приглашены всего 200 человек. Пройдет оно во внутреннем дворе Министерства обороны Германии в Берлине.Уже известны некоторые подробности предстоящего события, в том числе и довольно неожиданные. Так, по информации Spiegel, в списке композиций, лично выбранных канцлером для церемонии, значится песня 1974 года Du hast den Farbfilm vergessen ("Ты забыл цветную пленку") — хит Нины Хаген, которую называют "матерью немецкого панка".





Нина ХагенВероятно, для Меркель раннее творчество Хаген — это ностальгия по молодости: на момент выхода песни будущему канцлеру Германии было 20 лет. Во время церемонии композиция легендарной панк-рокерши прозвучит в исполнении военного оркестра.





Среди других отобранных Меркель музыкальных произведений — песня популярной в 50-60-е немецкой певицы Хильдегард Кнеф и христианский гимн Großer Gott, wir loben dich ("Боже, славим мы Тебя"), написанный в XVIII веке.





То, что политики сами отбирают песни, под которые уходят в отставку, — это давняя немецкая традиция. По словам источника издания Spiegel, Меркель выразила желание сделать свою церемонию "необычайно эмоциональной".Маргарита Дорошевич