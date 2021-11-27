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Ани Лорак поделилась подробностями личной жизни

Ани Лорак поделилась подробностями личной жизни
43-летняя певица Ани Лорак рассказала о токсичных отношениях.   Каролина рассказала о первом опыте общения с противоположным полом. «В первый раз я поцеловалась в 9 лет. Это было в пионерском лагере. Мы с мальчиками играли в «Бутылочку»», — призналась поп-звезда. Финалистка «Евровидения-2008» высказалась на тему токсичных отношений. Артистка два года назад пережила развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Певица поставила точку в своем браке, потому что устала терпеть измены мужа. «Первое, что нужно сделать, это выйти из токсичных отношений. Когда ты находишься в таких отношениях, никакого счастья не видать. Абьюзеры будут забирать твою энергию. Надо любить себя и всех остальных. Это касается не только личных, но и вообще отношений с людьми. Подальше от людей, которые бурчат и постоянно в негативе. Тогда открывается дыхание, дорога в жизнь и к себе самому лучшему», — отметила Ани Лорак. Поп-дива не скрывает, что долго не могла оправиться от разрыва и даже обращалась за помощью к психологу. Певица уже простила бывшего супруга и обрела личное счастье с другим мужчиной. Звезда уже год встречается с молодым человеком, но старательно скрывает его от внимания публики.
Ани Лорак «Я сейчас не абсолютна счастлива, но на пути к этому. С выходом альбома я оставила разные периоды жизни. Благодаря музыке я очищаюсь. Сейчас я обновленная, на 95 процентов в моей душе гармония», — пояснила артистка. Исполнительница хита «Удержи мое сердце» получает огромное удовольствие от своей работы. Ани Лорак готовится к премии «Золотой граммофон». Звездная мама призналась, что шьет для церемонии награждения головокружительный наряд. «Это будет шикарное платье с разрезом серебристо-черного цвета», — рассказала певица. Поп-дива пояснила, что никогда не надевает наряды повторно, даже если они ей очень понравились. В арсенале артистки много красивых аутфитов. Каролина недавно примерила экстравагантный костюм из латекса.  Обладательница множества российских премий хранит свой гардероб в отдельном помещении. Певица даже попыталась распродать часть вещей, но идея не увенчалась успехом. «Нарядов очень много. Специально арендован склад, мы постоянно открываем дополнительные комнаты. Если я надену платье дважды, меня упрекнут, что пришла в старом. Бывают наряды, которые мне очень нравятся. Но, к сожалению, тот уровень артистки, когда ты должен удивлять и радовать, не позволяет этого сделать. Это переходит в повседневную жизнь. Я могу надеть это на день рождения к подруге. Я пыталась продать часть вещей, но у меня размер такой маленький... Я хрупкая девочка, поэтому они не пользовались особым спросом», — рассказала звезда в эфире шоу «Русские перцы» на «Русском радио».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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