Анна Семенович призналась, что хочет мужчину из сказки

Певица и ведущая Анна Семенович еще ждет своего принца, от которого родит детей. Артистка давно мечтает о детях. Певице 41 год, поэтому артистка приготовила для себя запасной вариант для рождения долгожданного ребенка. Семенович находится в активном поиске мужа и мечтать родить сама. Но если этого не случится, у Анны есть запасной план.Анна Семенович «Надо было сделать это еще 10 лет назад. Я давно к этому шла, теперь у меня какое-то спокойствие есть. Хочется родить самой от любимого мужчины, но, если через три-четыре года время будет поджимать, я знаю, что смогу воспользоваться запасным вариантом», – отметила певица. Певица объяснила, почему до сих пор не замужем. Семенович хочется любви, как в сказке. На меньшее Анна не согласна. «Хочется верить, что найти любовь и найти мужа — одно и то же, поэтому я пока не замужем. Но я очень влюбчивая девочка, хочу, чтобы было как в сказке: быть с мужчиной, которого полюблю и которому рожу детей», – призналась артистка в «Вечернем шоу» Аллы Довлатовой на «Русском радио».