Биткоин-фонд Сальвадора купил дополнительные 100 ВТС

Президент Сальвадора Найиб Букеле написал, что государственный биткоин-фонд воспользовался падением курса первой криптовалюты и приобрел еще 100 ВТС.

El Salvador just bought the dip.



100 extra coins acquired with a discount 🥳#Bitcoin 🇸🇻 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) November 26, 2021

С учетом новой инвестиции на балансе государственного фонда находится 1220 BTC (около $67,3 млн по курсу на момент написания).

«100 дополнительных монет куплены по скидке», — написал Букеле.

7 сентября в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина легальным средством расчетов. Тогда власти приобрели 550 BTC в правительственный фонд для обеспечения обмена первой криптовалюты и долларов.

20 сентября Сальвадор купил дополнительные 150 BTC, а 20 октября — еще 420 ВТС. Букеле пообещал направить часть прибыли от операций с биткоином на финансирование строительства 20 современных школ.

В октябре Виталик Бутерин раскритиковал легализацию первой криптовалюты и назвал процесс принудительной интеграции цифровых активов в финансовую систему «противоречащим идеалам свободы».

В ноябре глава Банка Англии Эндрю Бэйли напомнил Сальвадору о волатильности биткоина. В том же месяце Международный валютный фонд вновь раскритиковал решение признать цифровое золото официальной денежной единицей.

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Напомним, 26 ноября котировки первой криптовалюты упали до уровня $53 500. Падение за последние сутки составило около 10%.