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Биткоин-фонд Сальвадора купил дополнительные 100 ВТС

Биткоин-фонд Сальвадора купил дополнительные 100 ВТС


Президент Сальвадора Найиб Букеле написал, что государственный биткоин-фонд воспользовался падением курса первой криптовалюты и приобрел еще 100 ВТС.




С учетом новой инвестиции на балансе государственного фонда находится 1220 BTC (около $67,3 млн по курсу на момент написания).


«100 дополнительных монет куплены по скидке», — написал Букеле.


7 сентября в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина легальным средством расчетов. Тогда власти приобрели 550 BTC в правительственный фонд для обеспечения обмена первой криптовалюты и долларов.


20 сентября Сальвадор купил дополнительные 150 BTC, а 20 октября — еще 420 ВТС. Букеле пообещал направить часть прибыли от операций с биткоином на финансирование строительства 20 современных школ.


В октябре Виталик Бутерин раскритиковал легализацию первой криптовалюты и назвал процесс принудительной интеграции цифровых активов в финансовую систему «противоречащим идеалам свободы».


В ноябре глава Банка Англии Эндрю Бэйли напомнил Сальвадору о волатильности биткоина. В том же месяце Международный валютный фонд вновь раскритиковал решение признать цифровое золото официальной денежной единицей.


https://forklog.com/hudshij-koshmar-satoshi-ili-finansovaya-revolyutsiya-chem-obernetsya-legalizatsiya-bitkoina-v-salvadore/

Напомним, 26 ноября котировки первой криптовалюты упали до уровня $53 500. Падение за последние сутки составило около 10%.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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