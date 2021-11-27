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Битва образов: лучшее за неделю — от Даши Жуковой в бархате до Карди Би в железной маске

Битва образов: лучшее за неделю — от Даши Жуковой в бархате до Карди Би в железной маске

Пришло время снова посмотреть на главных модников недели, раздать им наши лайки или пожурить за модный выбор — оцениваем яркие и запоминающиеся образы.

Редкий гость в столице — Даша Жукова — появилась на гала-вечере "Гаража" в бархатном платье и явно поддержала тренд, который наметился к концу года. Правда, прежде этот материал стал пользоваться спросом у мужчин — в бархатных смокингах на публике уже появлялись Дэниел Крейг и даже принц Уильям.


Даша Жукова в Alaia

Поставщиком самых ярких образов на этой неделе стала красная дорожка церемонии AMA. Карди Би и Билли Портеру, кажется, теперь не страшны ни новый штамм коронавируса, ни погодные невзгоды!


Карди Би в Schiaparelli
Билли Портер в Botter

Королева Испании Летиция известна своей симпатией к бюджетным брендам. Но если у себя дома она чаще появляется в Zara (бренд был основан в Испании), то вот будучи в гостях у шведских монархов, он решила отметить местный масс-маркет — на королевском приеме Летиция появилась в платье H&M из экоколлекции. К слову, цена у наряда была не такой уж бюджетной — оно стоило 399 долларов.


Королева Испании Летиция в платье H&M и король Филипп VI

Но приемы приемами, а на дворе уже почти зима, а значит, надо утепляться! Дарья Клюкина начала с головы — меховые панамы по-прежнему в тренде, и их охотно носят и модели, и представители королевской семьи. Недавно в похожей шляпе была замечена и супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз.


Дарья Клюкина в Fendi
Хейли Стейнфилд в Marc Jacobs

Анастасия Решетова все куда-то идет. Следим за ситуацией.


Анастасия Решетова в Maison Margiela

Вечерняя мода у нас сегодня по классике — в черном и белом.


Тина Кунаки в Celine
Алина Загитова в Viva Vox

Ну а битву по позированию можно проводить между Эльзой Хоск и Лиззо.


Эльза Хоск в Magda Butrym
Лиззо в кастомной футболке и брюках Stinson Haus

Лучший образ недели


Даша ЖуковаКарди БиБилли ПортерКоролева Испании ЛетицияДарья КлюкинаХейли СтейнфилдАнастасия РешетоваТина КунакиАлина ЗагитоваЭльза ХоскЛиззо
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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