Цена биткоина обновила минимум за месяц на фоне сообщений о новом опасном штамме COVID-19

Вадим Карасев

Стоимость биткоина — наиболее популярной мировой криптовалюты — упала на 7% за день и обновила минимум за месяц. 1 BTC сейчас оценивается в $54 тысячи. Стоимость второй по популярности виртуальной валюты Ethereum равна $4052, ее падение составило 10%.

Криптовалюты дешевеют на фоне сообщений о появлении в Южной Африке нового штамма коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Предположительно, он уже бушует в Ботсване, ЮАР и даже в Гонконге, пока есть только 10 подтвержденных случаев.

Проблема с очередным штаммом заключается в его чрезвычайной опасности. Ученые предполагают, что он обладает высокой трансмиссивностью и устойчив к существующим вакцинам. В России уже заверили, что вакцину "Спутник V" можно будет адаптировать под эту разновидность вируса без особых усилий.

Ранее Ruposters назвал самые популярные среди россиян криптовалюты. Лидером, как и во всем мире, является биткоин, а вот второе место занял не "эфир", а Tether. Тройку замыкает Litecoin. Рейтинг был составлен по частоте упоминаний в Сети.