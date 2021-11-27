Четверо братчан стали кандидатами в сборную страны на Олимпиаду в Пекине

Четверо братчан стали кандидатами в олимпийскую команду России для подготовки к участию в 24 Олимпийских зимних играх в Пекине. В список, который был опубликован на сайте Олимпийского комитета России, вошли спортсмены по двум видам спорта – бобслею и санному спорту, сообщает пресс-служба администрации Братска.

Олимпийским комитетом России в список спортсменов-кандидатов на участие в Играх включены Александр Бредихин (бобслей), Диана Логинова (санный спорт), Семен Павличенко (санный спорт) и Александр Горбацевич (санный спорт). В Пекине Александр Бредихин и Диана Логинова будут выступать за Иркутскую область. Уточняется, что бобслеист выступает также за Краснодарский край. Семен Павличенко и Александр Горбацевич будут представлять Ленинградскую область.

Всего в расширенном списке значится 600 кандидатов в олимпийскую команду, выступающих в 13 видах спорта. Это лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, фигурное катание на коньках, хоккей, керлинг и другие.

24 Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В них планируется участие около четырех тысяч спортсменов из более чем 85 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 13 видах спорта. Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2022 года семь новых дисциплин.