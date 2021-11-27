День сыновей в России принято отмечать 22 ноября, трогательные поздравления в прозе
Сегодня, 14:15
День сыновей принято в России и мире праздновать 22 ноября. Это одна из современных семейных дат, посвященная мужчинам, которые не могут похвастаться большим количеством праздников в свою честь. В этот день стоит поздравить не только самого представителя сильной половины общества, но и его родителей.
Традиции, связанные с Днём сыновей в России
Поначалу были такие семейные праздники, как день отцов и матерей, а потом уже появились сыновей и дочерей.
К традициям празднования принадлежит преподнесение символичных подарков, открыток и поздравлений. Как правило, родители созывают гостей и принимают от них сердечные пожелания. Бывает, что сама мать выкладывает торжественное нежное и трогательное поздравление сыну у себя на страничке в социальной сети. Бывает так, что мать и отец идут в церковь и молятся за сына. Этот праздник имеет особое значение в тех семьях, чьи сыновья служат в армии и таким образом каждый день рискуют своей жизнью ради Отчизны.
Что подарить на День сыновей
Подарить можно наручные часы, книгу, смартфон, золотой крестик на цепочке или икону. Так повелось, что подарки дарят родители своему сыну, к тому же семью могут поздравить друзья. Если сын маленький, то ему по вкусу придутся игрушки или велосипед, скейт, ролики.
Для тех, у кого подрастают сыновья или уже выросли – это большой праздник, ведь сын считается наследником, продолжателем рода, а, возможно, и семейного дела. Для многих народов рождение сына – это большой праздник и знак того, что Небеса шлют им свое благословение.
Красивые поздравления с Днём сыновей-2021 в России
Отцы желают, чтобы сыновья выросли им подспорьем, стали настоящими друзьями и соратниками. Матери хотят опереться на плечо сына в старости, дабы он рос верным помощником и защитником.
Поздравить семьи с Днём сыновей можно душевными пожеланиями:
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Дорогой сын, с праздником. Расти крепким и здоровым, будь опорой для своей семьи, почитай родителей. Пускай удача сопутствует повсюду и в тебе проснутся любознательность и трудолюбие. Своими успехами радуй близких, пускай учёба дается легко, и ты станешь покорителем многих жизненных вершин. Крепкого здоровья и благополучия. Пускай в карманах всегда водятся деньги.
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Любимый сын, с праздником. Ты наша гордость и отрада, будь таким же светлым и жизнерадостным человеком, никогда не забывай про своих родителей, и пусть у тебя для нас всегда найдётся тёплое слово. Будь целеустремлённым и уверенно продвигайся к цели. Пускай сбываются все мечты. И в личной жизни все будет благополучно. Приходи в родительский дом почаще и согревай нашу душу своей любовью.
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Дорогие родители, с праздником. Спасибо вам за то, что воспитали во мне сильную личность, своими успехами я обязан прежде всего вам. Пускай Небеса хранят вас и пошлют вам крепкое здоровее и счастливые лета. Помните, для меня вы самые близкие люди, вы очень дороги мне, поэтому я желаю нам побольше теплых встреч. Если вы когда-нибудь будете в чём-то нуждаться, обращайтесь всегда ко мне, ведь я ваш самый лучший друг.
Сердечные пожелания с Днём сыновей-2021 в России
В это семейное торжество матери, у которых есть сыновья, на форумах размещают красивые поздравления, стихи и молитвы, посвящённые своим детям. Трогательные поздравления в прозе сыновьям тоже придутся по душе:
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Мой милый мальчик, с праздником. Пускай Ангел-хранитель бережёт тебя на небесах, расти смышлёным и бойким. Пускай жизнь будет полна сказочных приключений. Пусть тебе сопутствуют трудолюбие и целеустремлённость, ведь благодаря этим качествам ты сможешь стать успешным и богатым в будущем. Прояви любовь к знаниям, развивайся всесторонне, а я буду тобой гордится.
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Любимый сыночек, с праздником. Ты гордость всей нашей семьи, в тебя вложили мы душу, так никогда не забывай о своих предках, звони и пиши нам как можно чаще. Стремись радовать нас своими успехами, будь мудрым и рассудительным. Пускай удача часто улыбается тебе, веди здоровый образ жизни, будь крепким, создай свою семью и подари нам внуков, и мы их будем нянчить, как когда-то тебя.
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Родной сынок, с праздником. Ты наша опора, пускай каждый новый день тебе приносит только радость, пусть счастливым будет не только детство, но и вся твоя будущность. Чтобы впереди тебя ожидало много побед. Чтобы работа приносила удовольствие, а твоя сила воли и упорство помогли преодолеть любые преграды на пути к успеху. Почаще вспоминай нас, ведь мы молим Бога, чтобы он ниспослал тебе благодать.
По материалам: RSUTE