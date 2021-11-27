День сыновей в России принято отмечать 22 ноября, трогательные поздравления в прозе

Традиции, связанные с Днём сыновей в России

Что подарить на День сыновей

Красивые поздравления с Днём сыновей-2021 в России

Сердечные пожелания с Днём сыновей-2021 в России

День сыновей принято в России и мире праздновать 22 ноября. Это одна из современных семейных дат, посвященная мужчинам, которые не могут похвастаться большим количеством праздников в свою честь. В этот день стоит поздравить не только самого представителя сильной половины общества, но и его родителей.Поначалу были такие семейные праздники, как день отцов и матерей, а потом уже появились сыновей и дочерей.К традициям празднования принадлежит преподнесение символичных подарков, открыток и поздравлений. Как правило, родители созывают гостей и принимают от них сердечные пожелания. Бывает, что сама мать выкладывает торжественное нежное и трогательное поздравление сыну у себя на страничке в социальной сети. Бывает так, что мать и отец идут в церковь и молятся за сына. Этот праздник имеет особое значение в тех семьях, чьи сыновья служат в армии и таким образом каждый день рискуют своей жизнью ради Отчизны.Подарить можно наручные часы, книгу, смартфон, золотой крестик на цепочке или икону. Так повелось, что подарки дарят родители своему сыну, к тому же семью могут поздравить друзья. Если сын маленький, то ему по вкусу придутся игрушки или велосипед, скейт, ролики.Для тех, у кого подрастают сыновья или уже выросли – это большой праздник, ведь сын считается наследником, продолжателем рода, а, возможно, и семейного дела. Для многих народов рождение сына – это большой праздник и знак того, что Небеса шлют им свое благословение.Отцы желают, чтобы сыновья выросли им подспорьем, стали настоящими друзьями и соратниками. Матери хотят опереться на плечо сына в старости, дабы он рос верным помощником и защитником.***Дорогой сын, с праздником. Расти крепким и здоровым, будь опорой для своей семьи, почитай родителей. Пускай удача сопутствует повсюду и в тебе проснутся любознательность и трудолюбие. Своими успехами радуй близких, пускай учёба дается легко, и ты станешь покорителем многих жизненных вершин. Крепкого здоровья и благополучия. Пускай в карманах всегда водятся деньги.***Любимый сын, с праздником. Ты наша гордость и отрада, будь таким же светлым и жизнерадостным человеком, никогда не забывай про своих родителей, и пусть у тебя для нас всегда найдётся тёплое слово. Будь целеустремлённым и уверенно продвигайся к цели. Пускай сбываются все мечты. И в личной жизни все будет благополучно. Приходи в родительский дом почаще и согревай нашу душу своей любовью.***Дорогие родители, с праздником. Спасибо вам за то, что воспитали во мне сильную личность, своими успехами я обязан прежде всего вам. Пускай Небеса хранят вас и пошлют вам крепкое здоровее и счастливые лета. Помните, для меня вы самые близкие люди, вы очень дороги мне, поэтому я желаю нам побольше теплых встреч. Если вы когда-нибудь будете в чём-то нуждаться, обращайтесь всегда ко мне, ведь я ваш самый лучший друг.В это семейное торжество матери, у которых есть сыновья, на форумах размещают красивые поздравления, стихи и молитвы, посвящённые своим детям. Трогательные поздравления в прозе сыновьям тоже придутся по душе:***Мой милый мальчик, с праздником. Пускай Ангел-хранитель бережёт тебя на небесах, расти смышлёным и бойким. Пускай жизнь будет полна сказочных приключений. Пусть тебе сопутствуют трудолюбие и целеустремлённость, ведь благодаря этим качествам ты сможешь стать успешным и богатым в будущем. Прояви любовь к знаниям, развивайся всесторонне, а я буду тобой гордится.***Любимый сыночек, с праздником. Ты гордость всей нашей семьи, в тебя вложили мы душу, так никогда не забывай о своих предках, звони и пиши нам как можно чаще. Стремись радовать нас своими успехами, будь мудрым и рассудительным. Пускай удача часто улыбается тебе, веди здоровый образ жизни, будь крепким, создай свою семью и подари нам внуков, и мы их будем нянчить, как когда-то тебя.***Родной сынок, с праздником. Ты наша опора, пускай каждый новый день тебе приносит только радость, пусть счастливым будет не только детство, но и вся твоя будущность. Чтобы впереди тебя ожидало много побед. Чтобы работа приносила удовольствие, а твоя сила воли и упорство помогли преодолеть любые преграды на пути к успеху. Почаще вспоминай нас, ведь мы молим Бога, чтобы он ниспослал тебе благодать.