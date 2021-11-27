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Девушка Тимати рассказала о холостяках с многочисленными любовницами

Девушка Тимати рассказала о холостяках с многочисленными любовницами
Возлюбленная рэпера Тимати, Саша Дони считает, что не нужно ходить по шоу, чтобы встретить любвеобильного мужчину. 19-летняя Александра Донец, более известная как Саша Дони, потроллила рэпера. Избранница 38-летнего музыканта дала понять, что ревностно относится к тому, что Тимати пользуется успехом у женщин. Гимнастка и рэпер встречаются больше двух месяцев. До романа с Сашей музыкант принимал участие в шоу «Холостяк» и даже пытался строить отношения с победительницей Екатериной Сафаровой, но спустя несколько месяцев расстался с ней. Киевлянка отметила, что условия проекта очень напоминают ей реальную жизнь, намекнув на темперамент музыканта. «По-моему и без шоу сейчас легко найти холостяка, который одновременно с 20 девушками встречается. Зачем всё усложнять?» — высказалась Саша. Личная жизнь Тимати протекает бурно. Музыканту часто приписывают новые романы. После съемок шоу «Холостяк» рэпер отдохнул на курорте с его участницей Марией Вебер. В разгар романа с Сашей Дони музыкант отправился на свидание с моделью Аделью Вейгель. Тимати воспитывает сына и дочь от разных женщин. 7-летняя Алиса появилась на свет в гражданском браке с моделью Аленой Шишковой, а 2-летнего Ратмира родила телеведущая Анастасия Решетова.
Саша Дони Саша Дони недавно вернулась из Мальдив. Избранница Тимати похвасталась результатами похудения. Гимнастка осваивает серфинг. Саша отметила, что начала стройнеть, и призналась, что сейчас весит 58 килограммов. «Самый большой вес был 65 килограммов. Но лишнего ничего особо не было, просто я была крупнее. Относительно недавно вес скакал, а сейчас я просто таю», — рассказала Дони. Сашу часто сравнивают с Анастасией Решетовой. Многие уверены, что украинка копирует ее стиль. Возлюбленную исполнителя хита «Не сходи с ума» часто упрекают в том, что ее внешность искусственная. Уроженка Чернигова старается не обращать внимания на высказывания недоброжелателей. Дони пожалела людей, которые тратят время на хейт, вместо того чтобы заняться собой.  Саша подчеркнула, что ей удается поддерживать натуральную красоту своими силами. «Когда-то я наращивала ресницы, но на карантине их сняла и восстановила свои. Я подсадила на ресничный набор своих близких: ламинирование и сыворотка. Мы смотрим, у кого длиннее», — рассказала гимнастка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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