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Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5

Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5


Версии Battlefield 2042 для консолей нового поколения (Xbox Series X | S и Playstation 5) отличаются от версий для консолей прошлого поколения (Xbox One и Playstation 4). При этом отличия не только в плане графики, но и в плане игровых возможностей.

Для игроков, которые не могут выбрать оптимальную для себя версию Battlefield 2042 на приставках нового поколения, портал Digital Foundry провел их подробное сравнение, и вот основные выводы из него:



На Xbox Series X и Playstation 5 игра предлагает динамическое разрешение 3840×2160 при 60 FPS, на Xbox Series S — динамическое разрешение 2304×1296 при 60 FPS.



В ходе тестирование минимальное разрешение среди мощных консолей было в 2016p на Xbox Series X и 1800p на Playstation 5.



Режимы на 64 игрока или меньше работают стабильно в 60 FPS, изредка падение на 1 FPS на всех консолях.



В режимах со 128 игроками падения FPS значительнее на всех приставках — вплоть до 50 FPS.



Специалисты отмечают, что в игре наблюдаются статтеры, которые длятся по 50, 100 и более миллисекунд, что весьма мешает геймплею. Избавиться от проблемы специалисты Digital Foundry предлагают запуском версий игры по обратной совместимости.

В целом, версии для Playstation 5 и Xbox Series X практически идентичные, с идентичным набором проблем. Версия для Xbox Series S слабее графически, чем вариант игры Battlefield 2042 для более мощных консолей нового поколения.

Ниже можно посмотреть детальный анализ и сравнение Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5.


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По материалам: newxboxone

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