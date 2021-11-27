Digital Foundry: FPS Boost меняет игровой опыт для игр с Xbox 360





Ранее в этом месяце Microsoft сообщила о новых играх с поддержкой FPS Boost, среди которых оказались и проекты с Xbox 360, чего ранее не случалось. Не так много проектов с Xbox 360 получили поддержку FPS Boost, но новая функция способна существенно изменить игровой опыт в них. Об этом говорят специалисты Digital Foundry, которые протестировали FPS Boost и отметили несколько игр с Xbox 360, которые точно стоят внимания игроков.

Полный список игр с поддержкой FPS Boost на Xbox Series X | S

Sonic Generations. Игра с Xbox 360 теперь работает в 4K за счет заранее выполненного улучшения до Xbox One X (не совсем полноценное, около 3520x2160) при 60 FPS (благодаря FPS Boost) на Xbox Series X. Это лучшая версия Sonic Generations, которая сейчас доступна игрокам без модов — даже на PC она играется хуже. На Xbox Series S игра работает в 1760x1440 при 60 FPS, за счет FPS Boost.

Assassin’s Creed. Игра была несколько лет назад улучшена до Xbox One X: она получила 4K, улучшенную фильтрацию текстур и улучшенный рендеринг теней. Теперь на Xbox Series X эта версия игры имеет еще и 60 FPS, благодаря FPS Boost. На Xbox Series S тоже 60 FPS. И это все работает без явных проблем, отмечают специалисты Digital Foundry.

Mirror’s Edge. Одна из игр с поколения Xbox 360, которая сильно пострадала от плохой производительности. Из-за 30 FPS игра на консолях показывала себя не так хорошо, как на PC. Mirror’s Edge была улучшена на Xbox One X до 4K, а теперь на Xbox Series X работает в 4K при 60 FPS, что дает совершенно новый игровой опыт. На Xbox Series S игра предлагает 1440p при 60 FPS. Как отмечают специалисты Digital Foundry, работает Mirror’s Edge с FPS Boost не идеально, бывают падения частоты кадров до 50, но это происходит редко, и игра заметно преобразилась, в сравнении с оригиналом.

Ниже можно посмотреть тестирование игр Xbox 360 с технологией FPS Boost от портала Digital Foundry. Общий вывод у специалистов такой: игры с Xbox 360 буквально получают перерождение на мощных консолях Xbox Series X | S, благодаря не только FPS Boost, но и работе Microsoft по улучшению этих игр до Xbox One X, которая была проведена несколько лет назад.

Watch this video on YouTube