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Evil Genius 2: World Domination — что это за игра, она будет в Game Pass уже 30 ноября

Evil Genius 2: World Domination — что это за игра, она будет в Game Pass уже 30 ноября


На следующей неделе, 30 ноября, в подписку Game Pass добавят игру Evil Genius 2: World Domination. Она станет доступна в подписке Xbox Game Pass на приставках Xbox One и Xbox Series X | S сразу после релиза. Но игра до этого вышла в Steam, и вот что о ней думают критики.

Сейчас у Evil Genius 2: World Domination рейтинг в 77 баллов из 100 на Opencritiс, и 75% рецензентов рекомендуют игру. Вот оценки некоторых известных игровых изданий:



PC Gamer — 75 из 100



Metro GameCentral — 8 из 10



Game Informer — 7 из 10



GameSpot — 7 из 10



Destructoid — 8.5 из 10

В Steam у игры Evil Genius 2: World Domination «Смешанные» обзоры от игроков.

Evil Genius 2: World Domination — это продолжение игры Evil Genius, которая вышла еще в 2004 году, только на PC. Игра представляет собой стратегию и симулятор в реальном времени. Игроки должны взять на себя роль главного злодея, который хочет подчинить себе весь мир. Нужно развивать свою базу, нанимать прислужников, проводить «злодейские» операции.

Evil Genius 2: World Domination

Evil Genius 2 — это сатирическая шпионская игра со строительством, в которой вам предстоит играть за злого гения и подчинить себе целый мир. Как же приятно быть злодеем, с которым не под силу справиться даже силам правопорядка!

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Журналисты отмечают, что Evil Genius 2: World Domination — это веселая игра с увлекательным геймплеем, которая может показаться слишком простой только на первый взгляд. По мере прохождения сюжетной кампании, игроки будут сталкиваться с более сложными вызовами. В рецензиях многие журналисты отмечают, что в игре не самое лучше управление, но на данный момент неизвестно, каким образом разработчики Evil Genius 2: World Domination его реализуют на консолях Xbox One и Xbox Series X | S.


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Напомним, что выход Evil Genius 2: World Domination состоится в Game Pass сразу после релиза игры на консолях — 30 ноября.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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