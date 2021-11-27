"Фантастические возможности": Чубайс анонсировал появление в российской экономике новых отраслей

Вадим Карасев

Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что в российской экономике в ближайшие десять лет могут появиться новые отрасли, которые обеспечат суммарный оборот в районе $50 млрд.

В интервью организаторам конференции Российской ассоциации связей с общественностью экс-глава "Роснано" рассказал, что перспективы связаны с большим энергопереходом и концепцией ESG (экология, социальное развитие, корпоративное управление). Впервые за тысячелетнюю историю предпринимательства во главу угла ставятся не бизнес-цели, подчеркнул он, — происходит слом столетних традиций, согласно которым все виды бизнеса ориентировались на финансовый результат.

Я вижу до десятка отраслей, которых сегодня не существует и которые в течение ближайших 10 лет должны возникнуть в связи с большим энергопереходом и собственно в связи с ESG. Начиная с водорода, про который все говорят, и я глубоко убежден в том, что у России фантастические возможности.

Чубайс упомянул еще несколько вариантов: это регенеративное земледелие и улавливание и хранение углерода, в том числе технологии его захоронения в нефтяных и газовых выработках.

"По всем этим направлениям пока нет почти ничего (с некоторыми исключениями). И по всем этим направлениям, по моему пониманию, через 10 лет у нас будут бизнесы точно с объемами $50 млрд годовых продаж", — спрогнозировал управленец.

Как сообщал Ruposters, ранее Чубайс рассказал, как России стать мировым лидером, — для начала ей необходимо обрести углеродную нейтральность. До этого он поделился с журналистами своей задушевной мечтой, она тоже оказалась связана с зеленой энергетикой.