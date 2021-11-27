Финансовый гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Вадим Карасев

На этой неделе ноябрь уступит свои права декабрю. Новая неделя принесет нам много интересного, но также станет источником и опасностей, включая неприятности в финансовой сфере. Астрологи рассказали, как противостоять им по Знаку Зодиака.

Первое, на что стоит обратить внимание на этой непростой и во многом неблагоприятной неделе, — это ваша финансовая удача. Чтобы она вас не покидала в самые ответственные моменты, астрологи советуют пользоваться пятью самыми сильными талисманами для привлечения денег. Возможно, что в таком случае вы потеряете меньше, чем заработаете.

Овен

Овнам будет очень сложно на этой неделе сфокусироваться на работе и бизнесе. Астрологи рекомендуют им почаще фокусироваться на хороших приметах, которые предвещают им счастье и процветание, ведь в потоке тьмы и проблем будут встречаться просветы. Овнам эта неделя может принести некоторые приятные моменты. Например, в середине недели у людей данного Знака могут разрешиться мелкие проблемы, которые не давали долгое время вдохнуть полной грудью. Сосредоточенность поможет Овнам достичь финансовых успехов и удержать удачу рядом.

Телец

Астрологи рекомендуют Тельцам научиться работать в команде, чтобы минимизировать вероятность финансовых проблем и неурядиц на работе в целом. Заговоры на удачу помогут больше тем, кто работает самостоятельно: фрилансерам, водителям такси, адвокатам и так далее. Финансовое благополучие будет зависеть от умения находить баланс между работой и отдыхом. Переутомления крайне негативно скажутся на финансовом положении этих людей. Отрицательное влияние планет может выбить Тельцов из колеи. В это время важно сохранять спокойствие и принимать решения взвешенно, на холодную голову.

Близнецы

Близнецам пока стоит приостановить текущие дела, если конечно, есть такая возможность. Астрологи советуют людям данного Знака задуматься о грядущих временах, попробовать заняться планированием. Медитация на создание успешного будущего поможет правильно расставить приоритеты и осознать свои истинные финансовые жизненные цели в целом. Финансовое благополучие Близнецам удастся сохранить при помощи эмоциональной стойкости и умения предотвращать конфликты. Энергетика планет на этой неделе будет преимущественно негативной, что приведет к столкновениям в деловой среде.

Рак

Ракам сейчас нельзя совершать ошибок, которые приводят к бедности. Понедельник станет самым опасным днем из-за крайне негативного аспекта Меркурия с Солнцем. В субботу спутает карты затмение. В середине недели у Раков будет окно, в которое стоит полностью отдавать себя финансовым делам и покупкам. В это время важно сохранять бдительность и отказаться от потакания эмоциям. Такая тактика поможет Ракам справиться с любыми проблемами и исключить денежный отток. Возможно, придется стать более самостоятельными.

Лев

У Львов рабочий процесс от звезд и планет не пострадает, но зато могут появиться финансовые задержки. Чтобы их не было, Львам можно воспользоваться мудрами для привлечения богатства и изобилия. С их помощью Львы смогут гораздо быстрее получать дивиденды за проделанную работу. Астрологи настоятельно рекомендуют людям этого Знака более тщательно продумывать условия сотрудничества с клиентами и работодателями. Это поможет избежать неприятных ситуаций. Если кто-то будет юлить и говорить размыто, это будет знаком того, что нужно приостановить сотрудничество.

Дева

Дев, которым не свойственна лень, может накрыть непонятная апатия. Это связано с упадком благоприятной энергии планет и звезд. Чтобы избавиться от лени и прокрастинации, нужно повысить свою энергетику. Возможно, на этой неделе не стоит вовсе заниматься денежными вопросами. Не нужно обращать внимание на посторонних людей и их мнение. Нужно сторониться перепадов настроения, общения с негативными людьми. В плохом расположении духа Девы могут утратить производительность. Особенно это коснется представителей творческих профессий.

Весы

Весам на этой неделе придется встретиться с проблемами в плане уверенности в себе. Восстановить ее помогут аффирмации на успех во всех делах. Денежные потоки ослабнут, поэтому Весы могут встретиться с трудностями в осуществлении задуманного. В конце недели астрологи настоятельно советуют не совершать дорогостоящих покупок. Эксперты рекомендуют своевременно отдыхать и следовать планам на каждый день. Финансовые трудности грозят Весам также в случае сильного переутомления. Это значит, что сейчас нельзя работать без перерывов.

Скорпион

Скорпионам желательно обратить внимание не только на деловую сферу жизни, но и на дела по дому. Влияние планет неблагоприятное, но не для решения финансовых задач. Мелкие неурядицы не доставят хлопот, если решать их по мере поступления. Не нужно рисковать, давать деньги в долг. Очень важно перестать обращать внимание на разговоры за спиной. Пресечь появление сплетней все равно не получится. Зато получится начать новую жизнь, используя десять действий, которые могут привести к счастью. Удача в работе и финансовой сфере сейчас отходит на второй план.

Стрелец

Стрельцам будет довольно сложно привлечь в свою жизнь удачу и деньги, но три надежных способа помогут это осуществить. Дело в том, что звезды и планеты сейчас пока не в духе. Привычные дела будут приносить чуть меньше пользы, но это не значит, что нужно переставать действовать в целом. На стыке осени и зимы астрологи рекомендуют сосредоточиться на делах, приносящих радость. Позитивный настрой поможет найти способ справиться со многими финансовыми и рабочими трудностями. Могут случиться внезапные подъемы сил в середине недели.

Козерог

Козерогам астрологи советуют пользоваться магнитами для денег в доме. Особенно полезными они станут для тех Козерогов, которые работают в родных стенах. Это позволит существенно увеличить продуктивность и финансовое положение в целом. У этих людей финансовые сложности могут возникнуть лишь в том случае, если они поддадутся соблазну потратить накопления на ненужные и бесполезные вещи. Самым опасным днем для трат будет 29 ноября из-за неблагоприятного аспекта Меркурия и Солнца. В начале и в конце недели стоит опасаться обмана.

Водолей

Водолеям стоит пользоваться лучшими камнями для привлечения денег. Дело в том, что финансовой удачи будет очень мало, а энергетика звезд станет крайне неблагоприятной. Не стоит начинать новые дела, открывать новый бизнес и менять работу. Большое внимание Водолеям нужно уделять анализу людей, которые будут их окружать. Вполне возможно, что на этой неделе в их жизни появятся далеко не самые приятные личности, которые будут говорить одно, а делать совсем другое. Чтобы сохранить финансовую удачу рядом, астрологи советуют Водолеям не торопиться с решениями.

Рыбы

Рыбам, скорее всего, суждено будет встретиться на работе и в бизнесе с неприятными людьми. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как блокировать их негатив. Всем, кто работает в большой команде, придется существенное время потратить на налаживание отношений внутри коллектива, а не на работу. Оно того стоит, ведь если работать в диссонансе, можно потерять много денег или уважение клиентов, что еще хуже. Желательно бросить все силы на завершение важных дел, это поможет Рыбам остаться на плаву.