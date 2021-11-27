Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Финансовый гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Финансовый гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

На этой неделе ноябрь уступит свои права декабрю. Новая неделя принесет нам много интересного, но также станет источником и опасностей, включая неприятности в финансовой сфере. Астрологи рассказали, как противостоять им по Знаку Зодиака.


Первое, на что стоит обратить внимание на этой непростой и во многом неблагоприятной неделе, — это ваша финансовая удача. Чтобы она вас не покидала в самые ответственные моменты, астрологи советуют пользоваться пятью самыми сильными талисманами для привлечения денег. Возможно, что в таком случае вы потеряете меньше, чем заработаете.

Овен

Овнам будет очень сложно на этой неделе сфокусироваться на работе и бизнесе. Астрологи рекомендуют им почаще фокусироваться на хороших приметах, которые предвещают им счастье и процветание, ведь в потоке тьмы и проблем будут встречаться просветы. Овнам эта неделя может принести некоторые приятные моменты. Например, в середине недели у людей данного Знака могут разрешиться мелкие проблемы, которые не давали долгое время вдохнуть полной грудью. Сосредоточенность поможет Овнам достичь финансовых успехов и удержать удачу рядом.

Телец

Астрологи рекомендуют Тельцам научиться работать в команде, чтобы минимизировать вероятность финансовых проблем и неурядиц на работе в целом. Заговоры на удачу помогут больше тем, кто работает самостоятельно: фрилансерам, водителям такси, адвокатам и так далее. Финансовое благополучие будет зависеть от умения находить баланс между работой и отдыхом. Переутомления крайне негативно скажутся на финансовом положении этих людей. Отрицательное влияние планет может выбить Тельцов из колеи. В это время важно сохранять спокойствие и принимать решения взвешенно, на холодную голову.


Близнецы

Близнецам пока стоит приостановить текущие дела, если конечно, есть такая возможность. Астрологи советуют людям данного Знака задуматься о грядущих временах, попробовать заняться планированием. Медитация на создание успешного будущего поможет правильно расставить приоритеты и осознать свои истинные финансовые жизненные цели в целом. Финансовое благополучие Близнецам удастся сохранить при помощи эмоциональной стойкости и умения предотвращать конфликты. Энергетика планет на этой неделе будет преимущественно негативной, что приведет к столкновениям в деловой среде.

Рак

Ракам сейчас нельзя совершать ошибок, которые приводят к бедности. Понедельник станет самым опасным днем из-за крайне негативного аспекта Меркурия с Солнцем. В субботу спутает карты затмение. В середине недели у Раков будет окно, в которое стоит полностью отдавать себя финансовым делам и покупкам. В это время важно сохранять бдительность и отказаться от потакания эмоциям. Такая тактика поможет Ракам справиться с любыми проблемами и исключить денежный отток. Возможно, придется стать более самостоятельными.

Лев

У Львов рабочий процесс от звезд и планет не пострадает, но зато могут появиться финансовые задержки. Чтобы их не было, Львам можно воспользоваться мудрами для привлечения богатства и изобилия. С их помощью Львы смогут гораздо быстрее получать дивиденды за проделанную работу. Астрологи настоятельно рекомендуют людям этого Знака более тщательно продумывать условия сотрудничества с клиентами и работодателями. Это поможет избежать неприятных ситуаций. Если кто-то будет юлить и говорить размыто, это будет знаком того, что нужно приостановить сотрудничество.


Дева

Дев, которым не свойственна лень, может накрыть непонятная апатия. Это связано с упадком благоприятной энергии планет и звезд. Чтобы избавиться от лени и прокрастинации, нужно повысить свою энергетику. Возможно, на этой неделе не стоит вовсе заниматься денежными вопросами. Не нужно обращать внимание на посторонних людей и их мнение. Нужно сторониться перепадов настроения, общения с негативными людьми. В плохом расположении духа Девы могут утратить производительность. Особенно это коснется представителей творческих профессий.

Весы

Весам на этой неделе придется встретиться с проблемами в плане уверенности в себе. Восстановить ее помогут аффирмации на успех во всех делах. Денежные потоки ослабнут, поэтому Весы могут встретиться с трудностями в осуществлении задуманного. В конце недели астрологи настоятельно советуют не совершать дорогостоящих покупок. Эксперты рекомендуют своевременно отдыхать и следовать планам на каждый день. Финансовые трудности грозят Весам также в случае сильного переутомления. Это значит, что сейчас нельзя работать без перерывов.

Скорпион

Скорпионам желательно обратить внимание не только на деловую сферу жизни, но и на дела по дому. Влияние планет неблагоприятное, но не для решения финансовых задач. Мелкие неурядицы не доставят хлопот, если решать их по мере поступления. Не нужно рисковать, давать деньги в долг. Очень важно перестать обращать внимание на разговоры за спиной. Пресечь появление сплетней все равно не получится. Зато получится начать новую жизнь, используя десять действий, которые могут привести к счастью. Удача в работе и финансовой сфере сейчас отходит на второй план.

Стрелец

Стрельцам будет довольно сложно привлечь в свою жизнь удачу и деньги, но три надежных способа помогут это осуществить. Дело в том, что звезды и планеты сейчас пока не в духе. Привычные дела будут приносить чуть меньше пользы, но это не значит, что нужно переставать действовать в целом. На стыке осени и зимы астрологи рекомендуют сосредоточиться на делах, приносящих радость. Позитивный настрой поможет найти способ справиться со многими финансовыми и рабочими трудностями. Могут случиться внезапные подъемы сил в середине недели.

Козерог


Козерогам астрологи советуют пользоваться магнитами для денег в доме. Особенно полезными они станут для тех Козерогов, которые работают в родных стенах. Это позволит существенно увеличить продуктивность и финансовое положение в целом. У этих людей финансовые сложности могут возникнуть лишь в том случае, если они поддадутся соблазну потратить накопления на ненужные и бесполезные вещи. Самым опасным днем для трат будет 29 ноября из-за неблагоприятного аспекта Меркурия и Солнца. В начале и в конце недели стоит опасаться обмана.

Водолей

Водолеям стоит пользоваться лучшими камнями для привлечения денег. Дело в том, что финансовой удачи будет очень мало, а энергетика звезд станет крайне неблагоприятной. Не стоит начинать новые дела, открывать новый бизнес и менять работу. Большое внимание Водолеям нужно уделять анализу людей, которые будут их окружать. Вполне возможно, что на этой неделе в их жизни появятся далеко не самые приятные личности, которые будут говорить одно, а делать совсем другое. Чтобы сохранить финансовую удачу рядом, астрологи советуют Водолеям не торопиться с решениями.

Рыбы

Рыбам, скорее всего, суждено будет встретиться на работе и в бизнесе с неприятными людьми. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как блокировать их негатив. Всем, кто работает в большой команде, придется существенное время потратить на налаживание отношений внутри коллектива, а не на работу. Оно того стоит, ведь если работать в диссонансе, можно потерять много денег или уважение клиентов, что еще хуже. Желательно бросить все силы на завершение важных дел, это поможет Рыбам остаться на плаву.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Ани Лорак поделилась подробностями личной жизни
Ани Лорак поделилась подробностями личной жизни
Анастасия Волочкова заявила, что не простит маме расставания с олигархом
Анастасия Волочкова заявила, что не простит маме расставания с
Игорь Крутой пригласил на день рождения жены звездных гостей в Дубай
Игорь Крутой пригласил на день рождения жены звездных гостей в Дубай
Финансовый гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
В сети опубликовали новый выпуск программы "Дело молодое" с Денисом Майдановым
В сети опубликовали новый выпуск программы "Дело молодое" с
Самые лучшие обереги для путешественников: в дорогу с удачей
Самые лучшие обереги для путешественников: в дорогу с удачей
Evil Genius 2: World Domination — что это за игра, она будет в Game Pass уже 30 ноября
Evil Genius 2: World Domination — что это за игра, она будет в Game
День сыновей в России принято отмечать 22 ноября, трогательные поздравления в прозе
День сыновей в России принято отмечать 22 ноября, трогательные
Анастасия Волочкова призналась, что с детства была проектом
Анастасия Волочкова призналась, что с детства была проектом
Вера Брежнева призналась, что ее спрашивали про съемки в порно
Вера Брежнева призналась, что ее спрашивали про съемки в порно
Максим Галкин признался, что дети не хотят сниматься в его шоу
Максим Галкин признался, что дети не хотят сниматься в его шоу
Жена Александра Малинина прошлась по Ольге Зарубиной
Жена Александра Малинина прошлась по Ольге Зарубиной

Топ на сегодня

Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по российскому ТВ
Зеленский объяснил, почему фильмы его студии еще показывают по
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
Microsoft показала второй рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря
Стал известен пол ребенка Агнии Дитковските
Стал известен пол ребенка Агнии Дитковските

Еще по теме

Финансовый гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября 2017 года для всех знаков Зодиака