Фридайверы сыграли подводную свадьбу на Байкале в Листвянке

Фридайверы из Иркутска Дмитрий и Наталья сыграли подводную свадьбу на Байкале. Торжество прошло в поселке Листвянка, сообщает руководитель Центра плавания Андрей Бугай. Невеста была в гидрокостюме, сарафане и фате.

Наталья, невеста:

— Поверх моего гидрика толщиной 9 миллиметров свадебное платье не налезло, надела один из своих сарафанов, попросторнее. На суше так смешно выглядит, а в воде вроде красиво. Правда, фата все время отлетала, и терялась в глубинах. И ещё я от волнения забыла лепестки роз в воду кинуть.

Наталья рассказывает, что подводной свадьбе пара давно мечтала. Сначала торжество планировалось на лето, однако в итоге перенеслось на ноябрь. Группа водила хоровод, а затем отправилась вплавь до Шаман-камня.