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Глюкоза рассказала о своей дочери-бунтарке, которую выгнали из школы за курение

Глюкоза рассказала о своей дочери-бунтарке, которую выгнали из школы за курение
35-летняя певица Глюкоза призналась, что дочь растет с непростым характером. У певицы и ее мужа, бизнесмена Александра Чистякова, двое детей: 14-летняя Лидия и 10-летняя Вера. Исполнительница хита «Невеста» не скрывает, что старается дать девочкам всё лучшее. Старшая дочь звезды решила пойти по ее стопам и уже активно строит карьеру певицы. Она выступает под сценическим псевдонимом Lidus. Артистка признается, что не представляла, что воспитание детей окажется таким сложным процессом. «Лиде 14 лет, а ее выгнали уже из двух школ. Причем платили же большие деньги. Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда ее не понимают и смущаются от ее заявлений», — призналась Наталья. Ее дочь выгнали из школы за курение, но сама певица не осуждает наследницу за такое поведение.
Глюкоза с дочерью «Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения!» — посетовала Глюкоза. Она отметила, что всегда достается именно Лидии, как самой яркой в компании. «Я хочу объяснить своему ребенку, что это не страшно. То, что она поменяла школу — это вообще не проблема», — рассказала дважды мама в интервью блогеру Эльдару Джарахову.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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