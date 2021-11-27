Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Гороскоп на новую неделю поможет вам прожить ее с толком. На стыке зимы и осени может появиться много неурядиц, но астрологи рассказали, как каждый из Знаков Зодиака сможет сними справиться.

На этой неделе будет три опасных дня: 29, 30 ноября и 4 декабря. Они могут заставить нас чувствовать себя плохо на протяжении всех семи дней. Чтобы не быть выжатыми как лимон все эти дни, старайтесь медитировать на огонь по специальной технике. Это поможет вам быть в тонусе гораздо дольше, пережив все невзгоды недели.

Овен

На этой неделе Овнам, которые часто находятся в дороге или много работают физически, нужно переключиться на поиски духовного начала, побыть дома в свободное время. Следование семи шаолиньским правилам поможет обрести мудрость и стать сильнее ментально. Тем, кто работает интеллектуально, это тоже поможет, но отдыхать лучше в движении — на прогулках, в бассейне. Очень важный совет для всех Овнов — не нужно зацикливаться на неприятностях. Это может принести много новых проблем. Пусть все плохое останется позади.

Телец

Тельцам в это опасное время придется пережить нехватку удачи. Частично восполнить недостаток фортуны можно при помощи пяти способов привлечения удачи по правилам фэн-шуй. Энергетика планет будет переменчивой, а 4 число нас и вовсе ждет полное солнечное затмение, которое может спутать карты. В этот день лучше отдыхать и набираться сил, забыть о склоках, делах, проблемах. Если у Тельцов есть отношения на расстоянии, то на этой неделе они могут быть поставлены под сомнение. В целом в любви будет очень сложно поддерживать гармонию.

Близнецы

Первый день недели принесет Близнецам много проблем, а тень этого дня может упасть на все остальные. Причина в негативном аспекте Меркурия, их главного покровителя, с Солнцем. Мантра силы и энергии поможет стать более устойчивыми к негативному воздействию аспекта. В среду ночные светила вновь активизируют сильные качества этих людей, но работа может все равно не пойти. Будет непросто принимать решения, поэтому лучше абстрагироваться от сложных дел. Близнецам стоит относиться к рабочему процессу и делам проще — как к игре.

Рак

У Раков могут обостриться негативные привычки из-за затмения Солнца 4 числа. На этой неделе лучше не думать о плохом и бороться с привычками, которые заставляют жить вчерашним днем. Нужно сфокусироваться на будущем, а также на том, что происходит сейчас. Потворство пессимизму — прямая дорога к неудачам в любви, в делах, а также к плохому настроению, апатии. В общении тоже будет не все так просто. Люди станут более закрытыми и перестанут идти навстречу. Не стоит упорствовать, если от окружающих не последует никакого отклика.

Лев

У Львов самой важной станет финансовая сфера жизни. Они будут чуточку продуктивнее всех остальных людей, потому что их главные покровители в относительном покое. Исключение составляет лишь понедельник. Также в субботу во время затмения им стоит как можно меньше тратить денег. Лучше провести на выходных один из пяти эффективных ритуалов на богатство. Также астрологи советуют Львам помнить о том, что совершенных людей не существует. Им нужно давать своим близким и второй половинке возможность ошибаться. Также полезно будет научиться прощать.

Дева

Девам очень полезно будет ознакомиться с гороскопом отдыха. Особенно это касается тех, кто работает не стандартную пятидневку, а по другому графику. На этой неделе усталость будет приходить быстрее, так что отдыхать придется более ответственно. Можно менять обстановку, посещать незнакомые места. Главное, чтобы близкие люди были рядом. В таком случае стакан всегда будет наполовину полон. В сознании Дев появится яркий лучик надежды на то, что в будущем все окажется приятным, позитивным и радостным. Все обиды и негатив уйдут в небытие.

Весы

Весам на этой неделе будет очень непросто настроиться на оптимистичную волну, поэтому астрологи рекомендуют им пользоваться простыми ритуалами на счастье. Ни в любви, ни в делах, ни в работе не стоит идти ва-банк. Необходимо оставлять место для маневров и избегать лишних рисков. Нужно осторожнее обращаться с деньгами. На горизонте могут возникнуть новые, доселе невиданные проблемы. Разобраться с ними Весам поможет умение просить о помощи. На стыке осени и зимы в 2021 году один в полне не воин.

Скорпион

Скорпионы обладают даром убеждения, но в период с 29 ноября по 4 декабря у них его временно не будет. Это значит, что могут начаться проблемы на работе у тех, кто консультирует клиентов или должен продавать что-то в больших объемах. Можно попробовать взять небольшой отпуск либо временно сменить вид деятельности, переключившись на бумажную волокиту. Нечто подобное ждет Скорпионов и в сфере любви. Не стоит пытаться доказать свою правоту или переубеждать близкого человека в чем-то. Полезными в такое время станут мудры от апатии и уныния.

Стрелец

Стрельцам для стабильности и сохранения позитива стоит адекватно воспринимать критику в свой адрес. В противном случае на этой неделе могут начаться серьезные конфликты. Астрологи советуют представителям данного Знака не бояться просить о помощи. Поблизости обязательно найдутся люди, готовые протянуть руку, поддержать. Главное — не бояться давать им что-то взамен. В общении с неприятными личностями важно оставаться беспристрастными. Еще астрологи рекомендуют держать планы в секрете. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, почему это так важно.

Козерог

Козероги на этой неделе будут единственными, кому в начале недели будет работать более или менее просто. Эти люди благодаря своему трудолюбию смогут воплотить в жизнь мечты и достичь поставленных целей. Ускорить процесс помогут специальные техники исполнения желаний. К Козерогам начнут больше тянуться люди, поэтому закрытость лучше сменить на позитив и желание быть добрее. Все новые идеи лучше разрабатывать с претензией на уникальность. Воровство идей может поставить крест на карьере Козерогов и на их финансовых успехах.

Водолей

Привлечь желаемое в свою жизнь Водолеям помогут простые психологические техники. Надеяться на помощь со стороны звезд и планет не стоит. Энергетика ночных светил будет в упадке, поэтому не стоит рисковать или, наоборот, сидеть без дела. Большие проблемы Водолеям может принести пренебрежительное отношение к окружающим. Нужно показывать свое уважение, научиться говорить «спасибо». Не исключено, что в головы Водолеев начнут приходить новые идеи, многие из которых в обозримом будущем можно будет воплотить в реальность.

Рыбы

Рыбам срочно необходимо забыть про слово «хочу». Из желания сейчас не играют никакой роли. Важны лишь обязанности. В конце недели у ответственных людей этого Знака появятся все шансы вытянуть счастливый билет в любви и в делах. Воскресенье — день прозрений и оптимизма. Суббота же, наоборот, будет темным днем, в который можно ждать предательств от окружающих. В эти семь дней астрологи настоятельно рекомендуют Рыбам избавляться от шести дыр, через которые утекает жизненная энергия. Важно беречь свои силы в такой непростой период.