Игорь Крутой пригласил на день рождения жены звездных гостей в Дубай

67-летний музыкант Игорь Крутой отпраздновал день рождения красавицы-жены в Дубае, куда пригласил Алсу, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других звездных гостей. Игорь Крутой поделился кадрами со дня рождения жены Ольги на личной странице в Instagram. «День рождения грустный праздник? А для меня счастливый день. ☀️☀️☀️», - призналась сама именинница подписчикам.Ольга Крутая Крутой принял решение устроить вечеринку в кругу друзей и родственников. Для этого Игорь Яковлевич пригласил их в Дубай. Именно там композитор повеселился вместе с женой и гостями, развлекали которых, в основном, Филипп Киркоров и Николай Басков. Поздравить Ольгу Крутую прилетели и Алсу с мужем Яном Абрамовым.Алсу и Ольга Крутая «Вчера отметили день рождения прекрасной Ольги🌟 Как и всегда на всех праздниках любимой семьи Крутых, было очень душевно и весело! Олечка, оставайся всегда такой обворожительной красоткой, нежной, мудрой женой, замечательной мамой! Крепкого здоровья вам с Игорем и всем всем родным и близким❤️❤️ Очень любим 😘❤️😍» ,- поделилась Алсу в Instagram. Кстати, Алсу также спела имениннице свой хит «Зимний сон».Алсу с мужем Яном Абрамовым поздравляют Ольгу Крутую Игорь Крутой признался, что впервые отпраздновали день рождения жены Ольги в Дубае, куда пригласил друзей и родственников.Ольга Крутая разрезает именинный торт «Отгуляли день рождения Олюшки, впервые это сделали в Дубае, собрав большую часть друзей и родственников… Конечно же, Коля Басков и Филипп — это артисты огромного таланта, умеющие создавать неповторимую атмосферу праздника, что и произошло в этот замечательный вечер, моя огромная им благодарность за это… Под утро все довольные и счастливые разъезжались, будучи уверенными, что не за горами еще множество встреч в этом красивейшем месте – одном из самых привлекательных в мире!», – рассказал Крутой. Кстати, ранее музыкант поделился интересной новостью. Он сыграл в новогодней сказке роль Кощея Бессмертного.Игорь Крутой в роли Кощея Бессмертного «Принял участие в съёмках новогодней сказки в роли Кощея Бессмертного... Выбор персонажа, которого я буду играть, меня крайне удивил, но продюсеры шоу убедили меня, что по новейшим исследованиям историков-фольклористов, Кощей был крайне музыкальный товарищ: сочинял частушки, играл на гуслях и даже иногда разрешал использовать свою заветную иголку, чтобы послушать патефонные пластинки древнерусских сказителей... Как бы то ни было, золотые пуговицы и массивная корона стали дополнительным аргументом втянуться в эту авантюру», - признался поклонникам музыкант.